自由廣場》正視學生手機成癮問題

◎ 盛貳載

學生手機成癮問題愈來愈嚴重，教育部表示會依據立法院「過曝世代、手機成癮與校園學習」公聽會意見，兩個月後提出管制強度更高的規範。

目前，學生手機成癮狀況絕對遠超乎官員的想像，會造成這樣的現象，通常是因家長對孩子的手機使用太早放手，等到發現事態嚴重，想要管控時，孩子已經不願意配合，而部分手機成癮的學生在被剝奪手機使用權時，甚以自傷方式抵抗。

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換言之，要杜絕學生手機成癮的第一道防線應是家長，只要家長擁有正確的認知與觀念，從孩子年幼時就進行把關，等孩子能夠自律時再適度放手，通常就不會衍生出後續的問題，但目前這一道防線顯然是失能的。

學校則是第二道防線，但不管是現有的「手機使用規範」或「輔導與管教辦法」都著重輔導而輕忽管教，也就是即便學生違反手機使用規範，學校除了記過，也只能柔性輔導，但網路世界的聲光效果，早就不是輔導機制能把學生拉回，因此這第二道防線恐怕也將失守。

倘若這兩道防線全面潰決，那台灣的未來真的就堪憂了！因此，教育部在兩個月後要提出的高強度規範，一定要確實做到授權給學校師長，讓學校可以針對違反使用規範的學生進行記過以外的有效懲處，否則學校即便想將第二道防線的角色扮演好，也將無以為繼。

（作者為教育工作者）

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