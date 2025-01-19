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自由開講》臺灣的「暖實力」智庫

2025/01/19 15:00

◎陳宗鉅

臺灣的智庫以「暖實力」著稱，透過人文交流、青年合作、政策研究與多邊對話等方式，時常舉行重大國際研討。

台灣亞洲交流基金會舉辦「新南向．新展望」論壇。（資料照）台灣亞洲交流基金會舉辦「新南向．新展望」論壇。（資料照）

廣邀全球領域的專家學者，一同探討國際情勢。舉辦文化交流，包括藝術展覽、音樂會、電影放映等。增進亞洲不同文化之間的相互理解。亞洲交流基金會作為促進亞洲國家與地區間交流與合作的重要機構，在學術、文化、經濟和社會發展等方面均有積極貢獻。

它為促進區域內的和平與發展提供了多方面的平台，並且在面對全球化帶來的挑戰時，繼續推動亞洲區域的團結與合作。除此之外，臺灣亞洲交流基金會還有一個特別任務，就是執行政府推動的重大外交與經濟政策，新南向政策。除了研究深化與南向國家的關係，且促進台灣與新南向國家多邊框架的合作。如「台灣亞洲青年論壇」和「亞太永續發展對話」，就是與新南向國家青年、學術及政策制定者之間的交流。

促進台灣與新南向國家多邊框架的合作。為打造台灣為友善移居新社會，台亞與移民署舉辦「新南向與新住民政策論壇」。（中央社資料照）促進台灣與新南向國家多邊框架的合作。為打造台灣為友善移居新社會，台亞與移民署舉辦「新南向與新住民政策論壇」。（中央社資料照）

「南向獎學金」，支持來自南向政策國家的學生來臺學習，涵蓋學位、語言學習、研究等各方面，與越南、印度尼西亞等國建立長期的教育合作，促進雙方長期發展。而在醫療、公共衛生、疾病防控等方面，結合新南向政策，臺灣醫療團隊深入南洋島國，派遣專業人員提升當地醫療水平，尤以新冠疫情嚴峻時期，臺灣同時向多個南向國家提供防疫物資、口罩和醫療設備，幫助這些國家應對疫情。

藝術方面，政府亦積極推動文化外交，運用藝術展覽、電影放映、音樂會等文化活動。讓南向國家民眾更瞭解臺灣的文化和藝術、增進兩地人民情感的連結。2024年12月15日於華山文創產業園區所舉辦的越南電影日，在臺灣亞洲交流基金會的主辦下，透過電影呈現越南豐富的文化與歷史，深化臺越文化連結，展現新南向政策文化交流上的豐碩成果。

（作者為自由工作者）


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