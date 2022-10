自由共和國》蕭新煌、楊昊／台灣新南向與印太架構的再定位：2022玉山論壇

二○二二年玉山論壇在十月七日召開,值此疫情日見解除之際,以「振興、再定位與重啟連結」為主題,很是恰當。(中央社資料照)

蕭新煌/台灣亞洲交流基金會董事長、楊昊/台灣亞洲交流基金會執行長

二○二二年玉山論壇在十月七日召開,值此疫情日見解除之際,以「振興、再定位與重啟連結」為主題,很是恰當。近三年全球受武漢肺炎肆虐,代價不計其數,在後疫情時代,個人、社會、經濟、國家和全球都得面對振興的挑戰,嚴肅定位自己,並好好思考是要跟誰重新連結。今年的論壇有來自澳、紐、菲等等十四國的卅一位政要與專家參與,逐漸恢復到疫情前的盛況。在會中,台灣亞洲交流基金會也公布四份重要的新南向政策報告書。

蔡英文總統受邀在開幕致詞,揭露今年第一季台灣上市的企業新南向投資收益,首次超越對中國投資收益,可見新南向的經貿旗艦計畫目的已達成。她更從宏觀戰略思考,強調台灣和新南向政策是印太新架構中不可或缺的夥伴和戰略連結。她認為這麼多國際政治友人與會玉山論壇本身就象徵了對台灣的強力支持。她也具體地提出台灣將把握機會,將台灣有利的數位科技整合到新南向政策中,推動「數位新南向」,讓台灣在印太區域中扮演更關鍵、更帶領的角色,這也是台灣在疫後復興、定位和連結大工程的自許角色。

紐西蘭前副總理直言台灣會讓世界變得更美好。澳洲前外長呼籲更多國家要向澳洲一樣,做出對的選擇與台灣建構夥伴關係。泰國前副總理也呼應賴清德副總統對台海穩定與和平,已準備好以開放和對等的立場來面對。

印尼國會議員則批判中國對南海主權的蠻橫行徑,更不該動輒以「自古以來」說詞,宣稱他國的領土(海)為其「不可分割的領域」。上述這些論述也都直接證明台灣新南向政策的正確方向,亦即尊重多元的價值、軟實力和暖實力的途徑,以及以人民為中心的目標。

五位與新南向政策有直接關係的次長(經濟、內政、教育,衛服、農業五個部會)在外交部次長主持的第一場的討論中,分別精彩地現身說法,訴說四個政府新南向旗艦計畫成果和兩年多來成功的防疫經驗,對在場的外國與會者應該是很受用。

第二場討論聚焦於「從民間出發,連結出亞洲協力新生態」的主題,以新南向政策民間夥伴關係來勾勒出疫後連結的具體藍圖。在議程設計上則以台亞基金會五個核心行動計畫所累積的夥伴關係來呈現出新南向在疫後振興工作的整合系統。

在此一場次分為兩個部分,其一是發佈台亞基金會的台澳關係工作小組歷經一年多完成的《台澳關係政策報告書》(Taiwan and Australia :Advancing the Partnership of Four Decades),這是繼兩份《台灣—印度關係報告書》之後,與《台灣—東南亞關係報告書》同時發布的新南向智庫研究成果。第二部分則是邀請美國自由之家(強調智庫夥伴)、德國艾德諾基金會(合作倡議對疫後年輕人工作的保障)、全球半導體協會(凸顯台灣在供應鏈韌性合作的能量)、以及馬來西亞影視文化產業代表(重視台灣的對外文化交流)齊聚玉山論壇,以具體事蹟促進和落實疫後振興榮景。

第三場以「亞洲前瞻圓桌對話」為題,對論壇三大主題邀請賴副總統主講,紐、泰兩位前副總理回應。另外又再由六位來自菲律賓、台灣,印度、印尼、盧森堡的重量級人物在會中分別發表高見。

我是該場圓桌論壇的主持人,在論壇結束時,我綜合上述九位貴賓的意見,提出他們對疫後亞洲振興、再定位和重啟連結的重要任務的實踐中,都不約而同地強調要確保下述七個品質:

一、人民健康的品質;

二、供應鏈和經濟的品質;

三、工作和就業的品質;

四、以規範為基礎的民主品質;

五、新數位秩序的品質;

六、台灣與新南向夥伴國家進一步關係的品質;

七、世界秩序的新品質並在此新秩序中,台灣能有正常化的地位。

我認為這七項品質的保障,正是亞洲各國今天和未來必須自我要求和自我期許的七個目標。它更是評估台灣新南向政策的下一步的七項指標。

整體來說,今年的玉山論壇不僅彰顯出政府部會總動員推動新南向政策未曾懈怠,更展現出新南向政策已成為台灣切合國際印太戰略趨勢與推進形塑中的區域架構的重要實踐。特別是蔡總統今年強調新南向政策是台灣印太戰略的軸心論述,更是她在二○一七年玉山論壇宣示新南向政策是台灣的亞洲戰略之後,更清楚且明確的主張。可預見的是,台灣新南向的再定位與重啟連結,必能積極貢獻區域疫後的復甦與振興。

