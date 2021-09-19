自由共和國》蕭新煌、楊昊、陳定良／以文化交流札根新南向

台灣有不少民間單位已長期致力與東南亞的文化交流，如成大越南研究中心歷年所推動的台越文化學術交流。圖為成大台文系及越南研究中心年初舉辦「羅馬字寫春聯迎新春」活動，邀請台越書法家同場揮亳。 （資料照）

蕭新煌／台灣亞洲交流基金會董事長

楊昊／台灣亞洲交流基金會執行長

陳定良／台灣亞洲交流基金會助理研究員

新南向政策自二○一六年推出以來，台灣便積極深耕與十八個新南向國家之間的互惠協力，也成功拓展了藝文交流在內的多元領域。可惜不少輿論仍僅聚焦過去五年的經貿表現，比較少看見新南向政策已逐步凝聚台灣與亞洲地區的共同體意識，以及文化交流在其中扮演的重要角色。

台亞基金會近來推動「文化藝術交流計畫」呼籲新南向政策應進一步扎根文化交流，才能消弭不同文化之間的嫌隙，藉此深化亞洲文化圈的認同感。在疫後新局的此時，我們也認為不應只著眼於經濟復甦，更應把握時機打造文化交流的韌性基礎，並發展制度化的交流機制。

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搭建政府及民間對話橋梁

台亞基金會自二○一八年成立以來，便以活絡政府及民間溝通為宗旨，並積極搭建跨國與跨部會之對話橋樑。我們於二○二○年與外交部《台灣光華雜誌》及政大東南亞研究中心共同設計兩場「新南向文化沙龍」，選定大稻埕的思劇場與台東美術館作為軟性的對話空間，讓政府官員有機會說明政策制定的意涵，並邀請藝文機構及民間單位從自身經驗出發，提出新南向政策未來能夠持續努力開拓的面向。

這兩場系列座談分別聚焦東南亞新住民社群與南島藝文交流，不約而同地展現了台灣與東南亞地區，及台灣與南島社群之間豐富的跨文化交流歷程。雖然台灣有不少民間單位已長期致力與東南亞的文化交流，如成大越南研究中心歷年所推動的台越文化學術交流。各單位之間卻少有機會進行橫向連結，更難以將第一線的交流經驗匯集成具體的政策建議，提供給政府作為施政參考。為創建更具制度性的對話平台，台亞基金會開始促成與湄公河文化中心（Mekong Cultural Hub）以及文化台灣基金會之間的雙邊合作，發掘新南向文化交流中具有發展潛能的議題，包括亞洲表演藝術及東南亞攝影史等面向。

台亞基金會也藉由國家文化藝術基金會的國際網絡，建立與越南國家文化藝術研究院（VICAS）的長期合作，推動台越藝文互訪計畫。此外，近日擴展南島文化交流的關懷，在國藝會的協助下，攜手印尼日惹雙年展基金會及越南國家文化藝術研究院，在高雄市立美術館舉辦「泛‧南‧島藝術祭」，展期間可強化國際串連夥伴，更可倡議南島文化交流對深化新南向政策的重要性。

疫情衝擊下的東南亞藝文生態

國際藝文交流自二○二○年開始遭受全球疫情的嚴重衝擊，台亞基金會旋即投入輿情蒐集與調查研究，並串聯湄公河文化中心與《台灣光華雜誌》進行「後疫情的東南亞藝文調查計畫」，涵蓋柬埔寨、印尼、馬來西亞、寮國、緬甸、菲律賓、泰國、越南及台灣等九國。儘管國情狀況有所差異，不少藝文工作者都認為，盤點藝文資源分配、拓展公共參與空間、推動數位轉型，並發展新型態的藝文交流模式，才能在後疫情時代中形塑更能抵禦風險的藝文環境。台灣也應藉此構思可能協助的著力點。

該調查計畫不僅在《台灣光華雜誌》刊出專題報導，更在今年以國際論壇方式繼續討論。台亞基金會與湄公河文化中心再次合作，並攜手文化部、美國梅隆基金會（Andrew W. Mellon Foundation）、日本國際交流基金會亞洲中心（Asia Center, Japan Foundation）及亞洲藝術管理會議（Asia Arts Management）等重要夥伴，辦理「後疫情時代的亞洲藝術與社會行動」線上論壇，邀請台灣、菲律賓及印尼重要藝文工作者與學者進行跨國對談，展現亞洲藝文圈如何透過網路科技、藝術創作及青年運動凝聚團結能量，共同打造區域文化韌性的基礎。

深耕疫後合作之韌性基礎

東南亞和南亞各國歷經近兩年來的抗疫已逐漸體認到，適應「疫後新常態」將是未來的挑戰。換言之，在展望疫後藝文發展的同時，我們更必須思考如何調整既有的交流機制，打造更具堅韌的合作願景。

首先，盤點藝文資源並積極布局，將是當務之急。為了掌握疫後國際交流的具體挑戰、需求及利基，文化部應帶頭盤點藝文資源的分配現況，以及既存的交流機制（如東南亞事務諮詢委員會），以便在國際交流恢復時，讓台灣以更積極態度進行國際藝文政策的布局，並提出更有效的政策工具協助拓展新南向文化交流。

第二，推動亞洲藝文交流倡議平台，活絡政府與民間的雙向對話。早在新南向政策推出之前，個別民間單位已累積一些交流經驗，可惜未有效轉化成具體的政策建議。台亞基金會有意推動彼此的橫向連結，凝聚民間集體經驗與形成共同政策建言。

第三，拓展新南向藝文研究與長期考察，也是不可或缺的重要工作。對新南向國家的研究調查中，藝術與文化一直是薄弱的一環，長久而言將不利於深耕雙邊與多邊的多元交流。未來若能有更多研究者及研究機構投入新南向藝文研究與長期考察，將能協助有志人士及組織更迅速地銜接當地重點藝文潮流、機構與工作者，順利促成台灣與對方國的長期合作。

台亞基金會不僅將繼續耕耘既有的藝文交流網絡並開拓新的合作夥伴，亦將全力支持政府與民間對話，積極倡議藝文政策，以及推廣藝文研究成果。透過公私部門的合作協力，台亞基金會期盼在後疫情年代中協助建立新南向文化交流的堅韌實力，並藉此深化亞洲藝文共榮體的堅實基礎。

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