自由共和國》蕭新煌、楊昊／玉山論壇：凸顯台灣新南向政策的暖實力

副總統陳建仁（左三）9日出席玉山論壇主持「亞洲前瞻」圓桌對話，和美國國務院亞太副助卿孫曉雅(Sandra Oudkirk)（右三）、印度中國研究所諮詢委員會主席梅農（Shivshankar Menon）（右二）、韓國前外交通商部通商交涉本部長朴泰鎬（左二）、政務委員鄧振中（左一）、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌（右一）等貴賓，針對台灣推動的「新南向政策」與區域各國戰略協作等議題交換意見。（資料照）

蕭新煌／總統府資政兼台灣亞洲交流基金會董事長

楊昊／台灣亞洲交流基金會執行長

本年度玉山論壇成果

邁入第三屆的2019年玉山論壇於今年十月八日、九日盛大舉行。共有分別來自22國共30位使節代表參與開幕式與相關會議。本屆「玉山論壇」主題為「深化亞洲進步夥伴關係」（Deepening Progressive Partnerships in Asia），結合政府相關部會及非政府組織力量，共同協力聚焦呈現「推進技術與科技夥伴關係」、「搭建亞洲人才培育夥伴關係」、「促進發展經驗夥伴關係」、「公民社會的協力實踐」、「共同描繪-國際文化合作的跨國視角」、「亞洲智庫對國際民主挑戰的因應與合作」和「促進變革的新世代領袖」等多元合作成果與堅實夥伴關係。為期兩天的會議共有超過1000人參加，共來自31國，其中也包括來自13國的31位國際合作夥伴擔任論壇講者。

本年度的論壇希望清楚呈現新南向政策推動期間的官民協力夥伴關係（public-private partnership, PPP），以及跨部會、跨部門與跨國協作關係及具體成果。在首日的會議中，可以清楚發現臺灣與周邊國家已在近年來於科技、產業、人才培育、永續與社會發展等領域的制度性合作成果與社會鏈結，人與人之間的雙向交流以及機構間的積極制度合作成果，彰顯了臺灣與夥伴國的共同發展需求，同時也開創了各種新型態的合作模式。

在臺灣面臨到嚴峻外交挑戰的今天，由玉山論壇所呈現的各種多元、具影響力的國際合作成果，不啻為呈現了臺灣從多方面積極貢獻國際社會的堅韌意志與攜手區域共同體一起開創進步價值的夥伴關係。

讓世界看見臺灣：主場外交的戰略對話

除了彙整並呈現新南向政策的合作成果之外，也特別設計了「亞洲前瞻圓桌對話」（Roundtable dialogue on envisioning Asia），邀請各國政要與意見領袖齊聚臺灣，針對亞洲未來發展藍圖與各國的東南亞與亞洲政策進行對談與意見交流。此一圓桌的設計是希望藉由主場外交啟動高層級的戰略對話，讓世界看見與聽見臺灣，從區域的架構與亞洲主要國家的發展戰略及具體政策環境中，聚焦我國新南向政策的座標。

圓桌對話中，與談代表除了就亞洲整體發展藍圖分享了各自的觀點與價值，並且再次確認各國關注區域共同體與強化政策的方向，透過對話逐步轉換成實際合作建議與期待。印度梅農大使認為，各國應該要發展彈性架構來發展外交，在許多議題上務實地納入更多元的利害關係人，如私部門與公民社會組織等發展協力關係，而此一觀點也與新南向政策所實踐的夥伴關係若合符節。而韓國前外交通商交涉本部長朴泰鎬肯定臺灣在越南的勞工職業訓練中心，此一成功經驗值得韓國參考，他也進一步提到台韓之間在東南亞與其他議題上都存在許多緊密合作的空間。

本屆玉山論壇特別希望透過高階政策對話來推動主場外交，並強調臺灣與亞洲的緊密互助關係。除此之外，由於今年適逢臺灣經歷九二一震災二十週年與八八風災十週年紀念，本屆論壇也特別安排另一場政策對話，邀請日本、菲律賓、印尼等面臨類似天災挑戰的鄰近區域國家，與我國代表就當前亞洲防災夥伴關係的具體實踐及合作模式交換意見，同時聚焦韌性社區、智慧防災、救災與重建、人員訓練等具體議題，商討後續可能合作的發展方向，希望能在防災領域共享各項準備經驗與合作成果。相關對話也說明了臺灣各界在推動新南向政策的努力，並不只有在經貿與投資領域，聚焦在社會、防災等跨領域的共同發展挑戰，也更彰顯此政策關注以人為中心發展議程之理念與精神。

兩份台亞基金會年度研究與調查報告書，獲各界重視

台亞基金會於2018年成立印度與南亞研究小組，並於今年開始投入「台印關係研究報告書」的研究工作，邀請臺灣與印度學者專家針對當前台印關係在經貿、文化、科技、教育與政治外交領域的成果，以及日後可持續深化合作的議題，進行深度研析並提供政策建議，在本次記者會中也特別邀請曾長期於印度國安會工作的卡納德顧問與談，卡納德特別從區域安全的角度提供建議，他認為台印合作有其重要意義，而亞洲國家更應共同思考，如何建立屬於亞洲的安全架構，而非僅仰賴美國協助。本次記者會初步發佈政策建議與報告書摘要，未來將擇期發表完整的中英文研究報告書，供政府部門、學界與民間社會參考。

台亞基金會也於本屆玉山論壇中發佈臺灣與台商形象在越南調查報告書，該報告書針對越南的企業代表進行調查。調查結果顯示，在越南的十大外資國中，臺灣形象與台商形象均排名第二，尤其是在注重信用、科技進步、國際化與具創新能力等面向深受肯定，但這份調查報告也提醒，台商在行銷宣傳、重視環保、員工福利、企業社會責任等議題上尚有更多努力的空間。

堅韌國家，持續前行

自2016年推動迄今的新南向政策，透過玉山論壇的逐年檢視，被國際友人視為是臺灣深耕區域共同體發展的正確路向，誠如蔡英文總統在國慶演說時所提到，當世界看見臺灣的美好與貢獻，臺灣就不會孤獨。我們更要透過夥伴關係與暖實力的分享讓國際社會瞭解，南向前行是堅韌臺灣持續發展的目標。

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