照護線上》晚期荷爾蒙陽性乳癌新對策，Trop-2抗體藥物複合體接棒治療，腫瘤專科醫師圖文解說

乳癌是女性發生率最高的癌症，隨著乳癌治療的進步，確定診斷時，會依據荷爾蒙受體、HER2等將乳癌區分為幾種亞型，並採取不同的治療策略。劉峻宇醫師說，台灣最常見的是荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌，約占乳癌患者的七成。荷爾蒙受體和HER2受體都是細胞用來接收生長因子訊號的受體，這些受體的存在與癌細胞的生長密切相關。

◎ 照護線上

「有位三十多歲的女士，在發現乳癌時已有肝臟轉移。因為是晚期荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌，所以使用CDK4/6細胞週期抑制劑治療。」臺北榮民總醫院腫瘤醫學部劉峻宇醫師表示，「對大部分患者而言，CDK4/6細胞週期抑制劑能夠顯著延長無疾病進展存活期，但是大約20%至30%的患者在治療初期即會發生抗藥性，無法獲得預期效果。」

那位年輕患者使用CDK4/6細胞週期抑制劑治療後，不到半年便失去效果，後續雖然接受過一線紫杉醇類的合併化學治療，效果也僅約4個月後腫瘤再次惡化，因此在充分溝通後，患者選擇使用Trop-2抗體藥物複合體（ADC）治療。劉峻宇醫師說，Trop-2抗體藥物複合體讓她的病情獲得控制，而且副作用也比傳統化學治療少，幫助維持生活品質。

請繼續往下閱讀...

乳癌是女性發生率最高的癌症，隨著乳癌治療的進步，確定診斷時，會依據荷爾蒙受體、HER2等將乳癌區分為幾種亞型，並採取不同的治療策略。劉峻宇醫師說，台灣最常見的是荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌，約占乳癌患者的七成。荷爾蒙受體和HER2受體都是細胞用來接收生長因子訊號的受體，這些受體的存在與癌細胞的生長密切相關。

針對荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌，通常會採用抗荷爾蒙治療，藉由阻斷荷爾蒙，可以有效抑制癌細胞的生長。不過在治療一段時間後，癌細胞可能發生新的突變，而出現抗藥性。劉峻宇醫師說，由於無法使用HER2標靶藥物，過去的治療選擇非常有限，通常只能使用傳統化療，而化學治療的副作用相對較大，患者的耐受性也較差。

Trop-2抗體藥物複合體（ADC）的發展為這些患者提供了新的治療選擇。劉峻宇醫師說，臨床實驗結果顯示，在先前已接受過包含CDK4/6細胞週期抑制劑治療且賀爾蒙有抗藥性，以及接受過化學治療的荷爾蒙受體陽性、HER2陰性、無法切除的局部晚期或轉移性乳癌患者中，相較於傳統化學治療，抗體藥物複合體的療效較好，副作用也較少。對晚期乳癌患者而言是一個突破性的進展，因為它在現有標準治療的基礎上提供了一個效果較好、耐受性較佳的治療方式。

研究發現，多數癌細胞的表面都帶有一種叫做Trop-2的受體，這是一種癌細胞中常見的蛋白。因此，科學家研發出一種由Trop-2抗體和化療藥物組成的複合體。Trop-2抗體會與癌細胞表面的Trop-2蛋白結合，將化療藥物精準送達癌細胞。當Trop-2抗體與Trop-2蛋白結合後，化療藥物就會進入癌細胞內並發揮作用，殺死癌細胞。

因為Trop-2抗體藥物複合體（ADC）只會與具有高表現Trop-2的癌細胞結合，而正常細胞的Trop-2表現很低，因此Trop-2抗體藥物複合體較不會對正常細胞造成影響。劉峻宇醫師解釋，抗體就像是領航員，能精準找到Trop-2蛋白的位置，讓化療藥物發揮作用。Trop-2抗體藥物複合體的專一性高，只攻擊癌細胞，有助減少副作用。

臨床試驗的結果證實，對於已經對原有標準治療產生抗藥性的晚期荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌患者，使用Trop-2抗體藥物複合體（ADC）仍能發揮療效，且效果優於傳統化學治療。針對亞洲人所進行的Trop-2抗體藥物複合體臨床研究的次族群分析中，針對細胞週期素激酶抑制劑12個月內快速惡化的病患，發現其整體存活期相較於化療可增加8.8個月，顯示Trop-2抗體藥物複合體（ADC）在亞洲快速惡化族群的適用性。

「由於癌細胞會持續突變，可能讓原本有效的治療漸漸失效。」劉峻宇醫師說，「抗癌的過程就像一場接力賽，醫師會根據每個患者的狀況調整藥物，一棒接一棒，持續幫助晚期乳癌患者爭取更多機會、延長存活期，希望能讓乳癌像慢性病一樣長期控制。」

現階段不同類型的乳癌都發展出更進步的方式來改善患者的治療品質。特別是荷爾蒙受體陽性、HER2陰性晚期乳癌患者也終於盼來經研究證實可顯著延長整體存活期的新型藥物Trop-2抗體藥物複合體（ADC），不用再擔憂使用CDK4/6細胞週期抑制劑惡化後僅有化療可用。

期盼健保能看到每一位乳癌患者的需要，儘速給付對整體存活期有助益的藥物，達到於2030年前降低台灣癌症死亡率三分之一的願景。

筆記重點整理

●針對荷爾蒙受體陽性、HER2陰性乳癌，通常會採用抗荷爾蒙治療，藉由阻斷荷爾蒙，可以有效抑制癌細胞的生長。不過在治療一段時間後，癌細胞可能發生新的突變，而出現抗藥性。由於無法使用HER2標靶藥物，過去的治療選擇非常有限，通常只能使用傳統化療，而化學治療的副作用相對較大，患者的耐受性也較差。

●研究發現，多數癌細胞的表面都帶有一種叫做Trop-2的蛋白，因此科學家研發出一種由Trop-2抗體和化療藥物組成的複合體。Trop-2抗體會與癌細胞表面的Trop-2蛋白結合，化療藥物就會進入癌細胞內並發揮作用，殺死癌細胞。Trop-2抗體藥物複合體的專一性高，只攻擊癌細胞，較不會影響正常細胞，有助減少副作用。

●臨床試驗的結果證實，對於已經對原有標準治療產生抗藥性的晚期荷爾蒙受體陽性及HER2陰性乳癌患者，使用Trop-2抗體藥物複合體（ADC）仍能發揮療效，且效果優於傳統化學治療。針對亞洲人所進行的Trop-2抗體藥物複合體臨床研究，對於細胞週期素激酶抑制劑12個月內快速惡化的次族群分析中，發現其整體存活期相較於化療可增加8.8個月，顯示Trop-2抗體藥物複合體（ADC）在亞洲族群的適用性。

本文經授權轉載自【照護線上】 晚期荷爾蒙陽性乳癌新對策，Trop-2抗體藥物複合體接棒治療，腫瘤專科醫師圖文解說

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法