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照護線上》乳房良性腫瘤需要手術切除嗎？乳房真空輔助微創手術適用時機與手術步驟，乳房外科醫師圖文解說

建議女性朋友要定期接受乳房超音波檢查，如果發現乳房腫瘤便要和醫師討論合適的處理方式，以及手術切除的時機。
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2024/10/28 09:30

◎照護線上

照護線上》乳房良性腫瘤需要手術切除嗎？乳房真空輔助微創手術適用時機與手術步驟，乳房外科醫師圖文解說

「曾經有位三十多歲的女士，在接受超音波檢查時發現一顆約2公分的乳房腫瘤。」茂盛醫院乳房外科黃啟瑜醫師表示，「即便是良性的乳房腫瘤，患者還是會擔心、焦慮，但是又對手術感到害怕，而一直猶豫不決。經過討論後，患者決定接受乳房真空輔助微創手術。」

後續在局部麻醉下，利用真空抽吸輔助針進行手術，順利切除乳房腫瘤，傷口約0.3公分，術後恢復相當順利。黃啟瑜醫師說，術後病理報告顯示為良性腫瘤，讓患者鬆了一口氣，相當開心。

常見的乳房腫瘤包括纖維腺瘤、纖維囊腫、非典型增生、硬化性腺病等。恩主公醫院乳房外科黃星華醫師說，「乳房腫瘤無法單用觸診來確認，必須藉助超音波與乳房攝影等影像學檢查。

發現乳房腫瘤時，一定要定期追蹤，利用超音波等檢查觀察腫瘤的變化。」黃星華醫師指出，「如果腫瘤形態改變、迅速增大、屬於癌前病變或具有風險性的良性細胞，或影像判讀和切片結果不一致時，會建議切除腫瘤以確定診斷。」

照護線上》乳房良性腫瘤需要手術切除嗎？乳房真空輔助微創手術適用時機與手術步驟，乳房外科醫師圖文解說

傳統乳房腫瘤切除手術是切開皮膚後將腫瘤切除，若腫瘤較小，可以在局部麻醉下進行，手術結束後即可回家。黃星華醫師說，若腫瘤較大、位置較深、不易定位，或患者對疼痛耐受度較低，可能需要全身麻醉，並考慮住院觀察。傳統乳房腫瘤切除手術除了切除腫瘤以外，也會對周邊組織結構造成破壞，較容易在術後導致乳房凹陷、變形的狀況。

乳房真空輔助微創手術是在超音波的導引下，利用真空抽吸輔助針進行手術。黃啟瑜醫師解釋，真空抽吸輔助針會先吸住腫瘤，然後利用電動刀片逐步切除並抽出腫瘤，手術時間約30分鐘，表皮傷口約0.2至0.3公分，僅為針孔大小。由於傷口很小，通常不需要縫合，只需讓傷口自行密合。針孔在手術後會逐漸結痂並癒合，恢復時間相對較短。

照護線上》乳房良性腫瘤需要手術切除嗎？乳房真空輔助微創手術適用時機與手術步驟，乳房外科醫師圖文解說

乳房真空輔助微創手術除了可以進行乳房腫瘤切片，也可以進行腫瘤切除。黃星華醫師說，利用細針穿刺診斷乳癌的準確率約為75%，粗針穿刺診斷準確率可提升至約95%，乳房真空輔助微創手術可以切取更多組織樣本，提升診斷準確率至99%。若是乳房腫瘤較小，也可以利用乳房真空輔助微創手術切除。

大部分的乳房良性腫瘤都能夠用乳房真空輔助微創手術進行切除，若病理檢查確認為良性腫瘤，便不需要再動一次手術。

乳房真空輔助微創手術一般建議用來切除3公分以下的腫瘤。黃啟瑜醫師說，對於較大腫瘤，在與患者充分溝通後，也可考慮使用微創手術，不過手術時間可能會比較長。

相較於傳統手術，乳房真空輔助微創手術能夠使外表傷口縮小至0.2至0.3公分，大幅降低手術的侵入性和疤痕大小。由於對組織造成的破壞較少，讓患者術後疼痛較少、恢復時間較短、乳房變形機會較低。

黃星華醫師提醒，接受乳房真空輔助微創手術後，需要仰賴加壓止血，可能出現血腫、瘀青，請依照醫護人員的指示好好照顧傷口。

建議女性朋友要定期接受乳房超音波檢查，如果發現乳房腫瘤便要和醫師討論合適的處理方式，以及手術切除的時機。

筆記重點整理

● 常見的乳房腫瘤包括纖維腺瘤、纖維囊腫、非典型增生、硬化性腺病等。乳房腫瘤無法單用觸診來確認，必須藉助超音波與乳房攝影等影像學檢查。

● 發現乳房腫瘤時，一定要定期追蹤，利用超音波等檢查觀察腫瘤的變化。如果腫瘤形態改變、迅速增大、屬於癌前病變或具有風險性的良性細胞，或影像判讀和切片結果不一致時，會建議切除腫瘤以確定診斷。

● 乳房真空輔助微創手術是在超音波的導引下，利用真空抽吸輔助針進行手術。真空抽吸輔助針會先吸住腫瘤，然後利用電動刀片逐步切除並抽出腫瘤，手術時間約30分鐘，表皮傷口約0.2至0.3公分，僅為針孔大小，大幅降低手術的侵入性和疤痕大小。由於傷口很小，通常不需要縫合，只需讓傷口自行密合。由於對組織造成的破壞較少，讓患者術後疼痛較少、恢復時間較短、乳房變形機會較低。

● 大部分的乳房良性腫瘤都能夠用乳房真空輔助微創手術進行切除，若病理檢查確認為良性腫瘤，便不需要再動一次手術。

本文經授權轉載自【照護線上】乳房良性腫瘤需要手術切除嗎？乳房真空輔助微創手術適用時機與手術步驟，乳房外科醫師圖文解說

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