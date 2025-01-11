自由開講》育才當後盾 台灣才能穩居半導體霸主

◎ 邱世長

根據《自由時報電子報-自由財經》「與台積電有關？馬斯克讚台灣蘊藏大量『1關鍵人才』 背後原因曝光」， 昨天（2日）之報導，日媒《KKT NEWS》披露，「人才培育」是台灣穩居半導體霸主地位的關鍵因素。

若要讓台積電這座「護國神山」屹立不搖，台灣在教育方面要成為最堅強的後盾，厚植台灣的晶片實力。（記者洪友芳攝）

不僅是日媒如此讚譽台灣，德國也是如此。台積電甚至已經在德國布局設廠，持續深耕歐洲，在歐洲稱霸！

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「晶片戰爭」（Chip War）作者米勒（Chris Miller），早就呼籲台灣在晶片上，有不可取代之地位，台灣因此提高自己在世界上的重要性。

但是，利弊總相隨，相伴而生，台灣也因此提高了高風險性，這才有了台灣要提高國防實力的必要性與迫切性。

試想，台積電2奈米製程，良率至少60%，南韓三星根本看不到台積電的車尾燈，如何取代台積電在晶片製程的地位？三星目前的3奈米製程，良率恐怕都未達20%！

台灣必須持續領先，不讓其他國家的任何晶片廠有並駕齊驅的機會。

台灣在先進晶片生產方面，生產全球約90%最先進的半導體。因此，台積電也成為台灣的「護國神山」！

若要讓台積電這座「護國神山」屹立不搖，台灣在教育方面要成為最堅強的後盾，厚植台灣的晶片實力。台灣必須挹注更多資源，在教育方面，以提供半導體產業，持續領先全世界。

台積電董事長魏哲家去年12月時，透露出他與美國準總統川普的重要助手馬斯克的對談，馬斯克想發展多功能機器人。

其實，台灣在多功能機器人產業早就蓄勢待發，準備好了，就等時機到來，多功能機器人產業就能一飛沖天！

「人力就是國力」，機器人產業是明日之星！台灣的高等教育，必須與國家級的產業發展，相輔相成，提供優質的晶片人才庫，讓台灣立於不敗之地！

（教育工作者）

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