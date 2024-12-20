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自由開講》親中欺壓原民 藍委修法敵我不分

2024/12/20 09:30

◎廖觀湖

日前，台灣原住民族歷經最黑暗的時刻，無黨籍立委高金素梅提出「原住民族委員會組織法修正案」，將民會主委改由山地與平地原住民輪流擔任，各族聘用委員改為無給職，完全是一種弱化原民族自決的作法。

無黨籍立委高金素梅。（記者廖振輝攝）無黨籍立委高金素梅。（記者廖振輝攝）

爭取原住民權利要取消薪水

首先，中華民國「接收」台灣後，假著「反攻大陸」的名號，對台灣本土語言與文化進行打壓，經過數十年的努力後，原住民族群好不容易爭取到成立原住民族委員會的機會，讓原住民族有機會爭取自身的權利，並聘用原住民族委員能夠專職替原住民權利發聲，但如今高金素梅卻因「私人恩怨」因素，認為原住民族委員成為綠營綁樁的工具，竟自行閹割原住民族的權利，這種行為實在令人咋舌。

前往中國屈膝卻願意給退休金？

台灣退將吳斯懷等人，2016年赴中出席中國紀念孫中山先生誕辰150週年大會，在台下聽中國國家主席、中共軍委主席習近平演說，引起爭議。（取自網路）台灣退將吳斯懷等人，2016年赴中出席中國紀念孫中山先生誕辰150週年大會，在台下聽中國國家主席、中共軍委主席習近平演說，引起爭議。（取自網路）

相對於對於原住民族的欺壓，國民黨對於中共的政權是採取屈膝政策。不久前，國民黨籍立委陳玉珍與翁曉玲也提案刪除「吳斯懷條款」，也就是說國民黨提案若通過，曾任國防、外交、大陸事務或與國安相關機關的政務副首長或少將以上人員，未來可前往中國向五星旗行禮、唱頌，形成「敵我不分」混淆國家認同的窘境。

國人均十分清楚，對岸政權不僅是「鄰國」，更是「敵國」，中國飛彈時時刻刻瞄準台灣，國民黨籍立委卻希望退休將領前往中國向五星旗致敬，且不能用高額罰鍰，或剝奪、停領部分月退休給與等處份或約束這些退休將領，但卻「鴨霸」取消原住民族委員的薪給，「中國」國民黨這種「心懷中國、毫無台灣」作為，令台灣人感到心寒與氣憤。

（作者為教育工作者）

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