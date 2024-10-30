自由開講》看到翁・朱・黃想到驥朝鼎！

◎木鐸

10月21日，自由時報，胡，怎麼說》專欄題為：「藍白妖惡刀—砍殘大法官、癱瘓中華民國！」提到，五度退回國家總預算，藍朱白黃黨目前耍弄的赤裸裸「陽謀」，就是「砍殘大法官、癱瘓中華民國」政府！

民眾黨立委黃國昌（左）、國民黨主席朱立倫（右）。（資料照）

其中砍殘大法官的部分，則由國民黨不分區立委翁曉玲就憲法訴訟法領銜提出修正草案，要將「現有總額」定義成十五人，意圖以迂迴手段，剝奪大法官憲法職權。

請繼續往下閱讀...

翁、朱、黃三人都擁有顯赫的學歷。翁曉玲擁有德國慕尼克大學法學碩士、法學博士學位；朱立倫擁有美國紐約大學碩士、博士學位；黃國昌是美國康乃爾大學法學院博士。三位顯赫的博士學歷讓我想起驥朝鼎。公開資料顯示，驥朝鼎擁有美國芝加哥大學法學博士，及哥倫比亞大學經濟學博士兩個博士學位。

1941年在時任美國財政部副部長懷特的推薦下回到中國重慶，在國民黨政府的財政部任職。顯赫的學歷，加上美國政要的推薦，驥朝鼎很快就歷任國民政府外匯管理委員會主任、中央銀行經濟研究處處長、中央銀行稽核處處長，成為孔祥熙及宋子文的重要智囊。其策劃的法幣制度與金圓券措施導致國民黨統治地區經濟混亂，對國民黨造成毀滅性打擊。國民黨大老陳立夫在其回憶錄《成敗之鑒》中，指控冀朝鼎在金圓券計畫上的惡意「建言獻策」，對冀的評價是「冀朝鼎禍國陰謀之得逞」。

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

事後證明，美國財政部副部長懷特是中共同路人，而驥朝鼎是中共間諜，根據中共的史料，冀朝鼎（1903—1963），山西汾陽人。1927年，在美國芝加哥攻讀博士學位期間加入共產黨。1941年，奉命回國，潛入國民政府從事經濟工作。中共建政後擔任擔任中國國際貿易促進會副主席兼中國人民銀行副董事長。

翁、朱、黃三人是不是中共間諜，吾人不敢妄加栽誣，但他們三人卻都在重複類似當年驥朝鼎利用專業與權力傷害自己隸屬的國家與政府的工作。歷史未必重複，但總是相當雷同，值得國人警惕。

（作者業商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法