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自由開講》正名不妨先從英文國名開始

2024/12/16 16:30

◎ 陳文卿

台灣棒球隊勇奪世界冠軍後，正名問題又再引起討論。當然，絕大多數的台灣人都希望堂堂正正的使用台灣隊（Taiwan）的名稱，而非不知所云的Chinese Taipei。但形勢比人強，現階段參加任何的國際活動，只要老共擋在哪兒，就不容許拿出台灣的名號。

絕大多數的台灣人都希望堂堂正正的使用台灣隊（Taiwan）的名稱，而非不知所云的Chinese Taipei。潘傑楷（見圖）與總教練曾豪駒出席日本官方記者會時，身穿Taiwan字樣帽T而非CT，他在記者會上說：「大家好，我是來自台灣的潘選手…」（資料照）絕大多數的台灣人都希望堂堂正正的使用台灣隊（Taiwan）的名稱，而非不知所云的Chinese Taipei。潘傑楷（見圖）與總教練曾豪駒出席日本官方記者會時，身穿Taiwan字樣帽T而非CT，他在記者會上說：「大家好，我是來自台灣的潘選手…」（資料照）

可是對外是一回事，對內我們的新聞轉播，難道不能直接稱呼為台灣隊嗎，為何一定要稱中華隊？如果要自稱中華隊，建議從國名的英文名稱思考

奧運比賽中，對於中國代表隊，我們稱之為中國隊，再自稱為中華隊，有點混淆。但國際現實如此，我們的國號是中華民國，不可能改為台灣國。可是中華民國的英文名稱為何一定要是Republic of China？也難怪很多國際人士，很直覺將這個China就認為是對岸。因此建議將「中華民國」的英文名稱改為Republic of Chunghwa

國內很多冠有「中華」的機構，英文都直接以音譯的Chunghwa取代China。中華電信公司英文是Chunghwa Telecom。（資料照）國內很多冠有「中華」的機構，英文都直接以音譯的Chunghwa取代China。中華電信公司英文是Chunghwa Telecom。（資料照）

除了少數例外，如中華航空公司因涉及國際航權問題，必須沿用China Airline，中鋼公司也因國際商標權益仍必須使用China Steel外，國內很多冠有「中華」的機構，英文都直接以音譯的Chunghwa取代China了。如中華電信公司英文是Chunghwa Telecom，中華郵政為Chunghwa Post，中華大學則是Chunghwa University。因此中華民國英文名稱當然也可比照將China改為Chunghwa。此不涉及改國號的修憲問題，而老共也找不到反對的著力點，因為他也從來不接受Republic of China

改為Republic of Chunghwa後，即使仍要稱呼國家代表隊為「中華隊」就較名正言順了

（環保服務業）

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