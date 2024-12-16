自由開講》正名不妨先從英文國名開始

◎ 陳文卿

台灣棒球隊勇奪世界冠軍後，正名問題又再引起討論。當然，絕大多數的台灣人都希望堂堂正正的使用台灣隊（Taiwan）的名稱，而非不知所云的Chinese Taipei。但形勢比人強，現階段參加任何的國際活動，只要老共擋在哪兒，就不容許拿出台灣的名號。

絕大多數的台灣人都希望堂堂正正的使用台灣隊（Taiwan）的名稱，而非不知所云的Chinese Taipei。潘傑楷（見圖）與總教練曾豪駒出席日本官方記者會時，身穿Taiwan字樣帽T而非CT，他在記者會上說：「大家好，我是來自台灣的潘選手…」（資料照）

可是對外是一回事，對內我們的新聞轉播，難道不能直接稱呼為台灣隊嗎，為何一定要稱中華隊？如果要自稱中華隊，建議從國名的英文名稱思考。

請繼續往下閱讀...

奧運比賽中，對於中國代表隊，我們稱之為中國隊，再自稱為中華隊，有點混淆。但國際現實如此，我們的國號是中華民國，不可能改為台灣國。可是中華民國的英文名稱為何一定要是Republic of China？也難怪很多國際人士，很直覺將這個China就認為是對岸。因此建議將「中華民國」的英文名稱改為Republic of Chunghwa。

國內很多冠有「中華」的機構，英文都直接以音譯的Chunghwa取代China。中華電信公司英文是Chunghwa Telecom。（資料照）

除了少數例外，如中華航空公司因涉及國際航權問題，必須沿用China Airline，中鋼公司也因國際商標權益仍必須使用China Steel外，國內很多冠有「中華」的機構，英文都直接以音譯的Chunghwa取代China了。如中華電信公司英文是Chunghwa Telecom，中華郵政為Chunghwa Post，中華大學則是Chunghwa University。因此中華民國英文名稱當然也可比照將China改為Chunghwa。此不涉及改國號的修憲問題，而老共也找不到反對的著力點，因為他也從來不接受Republic of China。

改為Republic of Chunghwa後，即使仍要稱呼國家代表隊為「中華隊」就較名正言順了。

（環保服務業）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法