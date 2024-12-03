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自由開講》「青年百億海外圓夢計畫」 願景能否化為實際力量？

2024/12/03 16:30

◎盧宸緯

教育部於11月21日公布「青年百億海外圓夢基金計畫」，預計自明年起，針對15至30歲青少年及青年族群，分四年投入百億元資金，旨在支持青年開拓國際視野與拓展國際連結交流。此政策的推動，反映政府對青年發展議題的關注與投入，有其重要性。

行政院會拍板青年百億海外圓夢基金計劃，計畫分成鼓勵青年自主提案的「築夢工場組」，以及提供國際組織、機關見習的「海外翱翔組」，另有主題式的「年度旗艦計畫」，15歲至30歲青年都能申請。（行政院提供）行政院會拍板青年百億海外圓夢基金計劃，計畫分成鼓勵青年自主提案的「築夢工場組」，以及提供國際組織、機關見習的「海外翱翔組」，另有主題式的「年度旗艦計畫」，15歲至30歲青年都能申請。（行政院提供）

在當前在大環境條件與相關挑戰日益嚴苛，以及世代結構的限制下，許多青年正面臨資源受限與機會不足的困境，不僅難以向上流動、翻轉處境，甚至可能因「習得性無助」，喪失進一步追求個人發展的動力。透過此計畫的支持，青年將有更多機會與國際接軌，不僅有助於開闊眼界，亦能提升個人發展能量，為未來創造更多發展可能性。

然而，根據教育部簡報內容，該計畫分為「築夢工場組」、「海外翱翔組」，另有「年度旗艦計畫」等三大途徑，除申請流程外，相關說明僅停留在分組名額，及補助大方向的一兩句概略描述，未見更具體的陳述與介紹，讓人難以清楚瞭解可申請、可被接受的範疇為何？亦令人不免擔憂，計畫上路後能否順利落實，能為青年世代提供所需的平台與支持？

教育部在經費到位的同時，應儘速提出具體執行方案，並建立透明的監督機制。（資料照）教育部在經費到位的同時，應儘速提出具體執行方案，並建立透明的監督機制。（資料照）

筆者呼籲，教育部在經費到位的同時，應儘速提出具體執行方案，細化各組內容及目標，並建立透明的監督機制，確保資源能有效轉化為支持青年圓夢的實質力量，以為青年世代添上圓夢的翅膀。

（作者為中華戰略前瞻協會研究員）

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