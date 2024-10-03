自由開講》「手把手」教學升級！善用數位科技，打造多元學習場域

◎謝律生

隨著科技的日新月異，數位工具已逐漸融入我們的生活當中。在教育現場，如何善用這些工具，為學生打造更具個人化的學習體驗，成為教育工作者們關注的焦點。

教育部「推動中小學數位學習精進方案」推動「入校入班（手把手）陪伴服務」，藉由數位領航老師一學期3~5日入校入班與受服務學校教師之間的創意發想和互動，落實科技輔助自主學習以及資訊科技融入教學的施行，促進受服務學校教師日後持續發展數位教學。

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本校為了因應學生多元化的學習需求，積極爭取此項服務，透過領航老師的陪伴，導入數位工具，例如：平板載具、學習平台等，讓老師能夠更精準地掌握每位學生的學習狀況，並提供客製化的學習內容。

圖為學生使用數位學習平台的示意圖，人物與本文無關。（資料照／新北市教育局提供）

筆者親身參與手把手陪伴服務歷程，親證領航教師與潛力教師手牽手前進數位學習，感動在心。在手把手陪伴服務期間，見到本校潛力教師在數位科技融入教學的成長，茲臚列如下：

1. 教師依據教學需求，從學習平台中擇取合適的輔助學生數位工具及教學課程內容。

2. 教師能在學習平台建置課程，並觀看平臺中的測驗結果與學習歷程。

3. 教師能運用教育雲數位學習資源進行課程輔助。

4. 教師參與彼此的備課與觀課，激發了數位學習創意發想，在他們的數位教學演練中發現：

（1） 在學習平台中置入閩南語課文音檔，學生戴上耳機聆聽內容，對照課文跟著讀，不會讀的就回拉音檔重複聽，適時調整學習。

（2） 學生在數位學習平台回覆想法，教師展示學習歷程時能引起學生的好奇心，增加課堂討論的氛圍。

（3） 數位學習初期很容易因為操作不熟悉而造成課堂秩序混亂，只要教師沉穩陪伴學生的焦慮，協助學生解決問題後，同學之間還會彼此互助，彼此共學。

「手把手陪伴服務」之後，本校採取領航教師建議，將教學區分區並選出區長協助管理平板車，透過行政宣導鼓勵教師們登記借用，加上本校三位種子教師已經有數位教學課程設計能力，亦能實踐數位教學。在設備管理透明化與教師數位教學能力的增長下，本校的平板使用率持續成長中，平板月使用率平均由44.59%提升至95.28%。除此之外，本校於今年暑假學習扶助開班，亦是全面以因材網的適性功能扶助學生學習，針對學習上有困難的學生，提供適性協助與支持，幫助他們克服學習障礙，提升學習成效，讓每位學生都能在自己的步調下成長。

冀望透過「手把手」陪伴計畫，讓每位教師都能找到適合自己的教學方式；並透過數位工具實現教學差異化，讓每位學生都能找到學習的樂趣以培養自主學習的能力，善用數位科技，打造多元學習場域，讓自發、互動、共好時時可見。

（作者為高雄市彌陀國小校長）

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