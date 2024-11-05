自由開講》建請教育部恢復 部分名額師範公費生制度

◎陳啟濃

這幾年科技業正興旺，資訊工程師薪資甚至比起醫師還高。社會重利主義的流風所及，年輕人投身中小學教師行業的意願大大降低，特別是科技與理化老師，因理工背景出身，在私人企業很容易找到薪資優渥的工作。

自然科學是孩子將來成年後工作時，許多產業都必要的重要素養，所以科技與理化老師嚴重缺乏，一定會造成學校教學上很大的缺憾。

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建議教育部適當提高教師的薪水，特別針對部分嚴重欠缺的科系，給予更大的報酬誘因。（資料照）

近來社會對教師薪資比起其他高薪職業偏低的情形，建議教育部適當提高教師的薪水，特別針對部分嚴重欠缺的科系，給予更大的報酬誘因。

然而教師這行業本來就不是為了賺大錢的工作，需要對教育有熱忱，能夠把「作育英才」視為是個人一生重大成就的人，有這些理想抱負的人，投身到教育工作，才會成為學生人生中的重要貴人。

社會上很多公益服務，雖然沒有酬勞，但很多人做起來甘之如飴，因為自己認為有意義的事，心中存有價值感，不僅不會感到疲累，反而越做越快樂，越有活力。

記得三十幾年前筆者選擇師範體系大學，除了自己喜歡穩定單純的生活，也是因為家人的鼓勵，並且教師的社會地位清高，普遍受到社會大眾的尊重。能夠成為師範生是台灣社會莫大的榮耀，所以當時師範生程度都很不錯，甚至大學聯考分數都可上台大。

雖然社會多元，開放師資培育管道，但相信社會還是有那麼一群人，他們重視工作的意義與價值，勝過於薪水的要求。所以公費師範生還是有機會招到適當的人才，如果有穩定的公費生，特別針對欠缺的科系開名額，招收理想志趣相投的大學生，對於中小學師資的穩定，應該會具有重大的作用。

（作者為高師大教育系81級校友）

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