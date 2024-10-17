自由開講》「青年服勤調查」是另一種服務學習 不該藉此製造恐戰

◎陳啟濃



有媒體指出有高中收到教育部的「青年服勤調查表」，除了擔心個資外洩，更擔心這是國家要高中生上戰場的另一種方式。

教育部特別提出說明，這是去年就已經做的一項調查表，主要是調查高中生在發生天然災害、戰爭、或是一些急難時，願意出來擔任一些社會服務的工作。這跟軍人上戰場保家衛國的行為本質上截然不同。

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「青年服勤同意書」被炒成政治話題！教育部已進行檢討並作出調整，即日起，停止使用「參加學校青年服勤（含個資提供）同意書」，也將調整修正「學校青年服勤動員準備分類計畫」。

教育部17日宣布即起停用「青年服勤同意書」。圖為教育部長鄭英耀（右）赴立法院教育委員會報告答詢，他表示，不會讓學生上戰場。（資料照）

會有這樣的疑慮產生，只能說是另一種型態的恐戰主義，經過有心人在散播，刻意製造因政府挑起跟中國的政治衝突，造成可能的戰爭，所引發的反感。

目前政府的教育制度本來就倡導服務學習，國中生的升學制度的超額比序就有服務學習時數的分數，這樣的用意無非是希望學生不要只在乎課業成績，也要在教育的過程當中養成服務社會的榮譽感與責任心。

國防部長顧立雄17日表示，相關同意書、教育訓練是指萬一面臨重大災害或緊急狀況時，學生能自救互救。不過，他認為，可以研議檢討，以後就不需要再有相關的同意書。（記者廖振輝攝）

對於可能發生不可抗力天災人禍，對於高中生而言已經具有能力可以付出心力，在社會有需要的時候，可以挺身而出，這就是最好的服務學習。

台灣的政府跟人民一樣都反對戰爭，但是自己的國家還是要靠自己救，守護既有的自由民主。況且中共政權的不穩定，因而我們只有做好準備，才能因應不可知的變數。

記得蔣介石在發動中國全面抗日，有一段談話，「地無分東南西北，人無分男女老幼，都應該做好準備。」當年的中國又怎能預知日本軍閥會發動對中國的戰爭呢？

（作者為政治評論員）

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