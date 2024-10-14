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自由開講》台灣是台商的後盾

2024/10/14 11:30

◎陳喬琪

這次台灣的呼叫器（BB call）製造商，被捲入疑似以色列對黎巴嫩真主黨的攻擊事件，讓我們又開了一次眼界。感受台灣的商人真的很厲害，也很辛苦，甚麼樣的生意都要做也都能做，連Made in Taiwan （MIT）「台灣製」的標誌都可以賣，可見「台灣製」是可以信賴的產品。這跟以前我們喜歡買「日本製」的心理是一樣的。但是在這次事件裡，「台灣製」與「日本製」都被利用去做不好的事了。

黎巴嫩17日發生大規模呼叫器（BB Call）爆炸事件，相關產品還傳出貼有台灣公司「金阿波羅」的標籤。（圖翻攝自Gold Apollo官網）黎巴嫩17日發生大規模呼叫器（BB Call）爆炸事件，相關產品還傳出貼有台灣公司「金阿波羅」的標籤。（圖翻攝自Gold Apollo官網）

現在大家都認為台積電，以及各種科技產品是台灣的護國神山，但是能夠讓台灣經濟起飛的眾多因素之一，是一九八○年代開始至今，中小企業的業主、貿易商或是推銷員帶著手提包，到世界各地走透透，推銷台灣的產品。不論是甚麼窮鄉僻壤的國家，都可以看到台灣的行銷人員。譬如：筆者認識住在新北市五股區一位小企業的業主，帶著幾位員工，製造釘書機使用的訂書針，行銷歐洲各國，夫妻兩人打拼一輩子，買了幾棟房，養活許多家庭。這就是台灣人的生命力，能夠讓台灣成為社會安定經濟繁榮國家的基礎。

可能是觀光的都會區，台北市的外籍人士很多，有一次在公園散步，遇到一對夫妻帶著孩子也在溜搭，就過去閒聊兩句，他們說他們不是觀光客，而是在台灣住五年了，重要的是，夫妻都說台灣是非常安全的地方，讓筆者感覺是被祝福了。因為2021年5月英國經濟學人雜誌有一篇文章稱，台灣是「全球最危險的地方」，引起眾人的矚目，文章甚至引用美國軍事將領的預測，提及中國會在某年攻擊台灣，一幅劍拔弩張的態勢。面對中國的窮兵黷武的猙獰樣態，國際上的媒體通常比擬烏克蘭的處境，普遍認為台灣是個危險的國家。

事實上，國家意識越強的話，台灣就越安全。第二次世界結束至今，台灣人歷經二二八事件、白色恐怖與長達四十二年的戒嚴，爭取民主、言論自由與自我認同的歷程，逐漸凝聚了台灣國家意識，都知道自己的國家自己要救。

國家主權穩定，國際貿易才能永續發展。在外交關係非常困難的情境下，台灣的中小企業靠著經營者自己的努力，能夠在國際貿易佔有一席之地，是台灣經濟發展的奇蹟之一，我們必須珍惜。不論全球化的潮流是否持續變化，台灣整個國家必須成為台商的後盾，讓「台灣製」這個品牌能繼續行銷世界。

希望這次台灣的呼叫器的製造商能夠無事。同時呼籲政府積極開拓外交關係，為中小企業在國際貿易助一臂之力。

（作者為精神科專科醫師）

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