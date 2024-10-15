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自由開講》臺灣入俄羅斯「敵國」名單，背後動機為何？！

2024/10/15 09:30

茜茜

烏克蘭與俄羅斯之間的衝突由來已久，最早可追溯到2014年克里米亞的併吞行動，但真正的戰爭於2022年2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭後正式爆發，這場戰爭不僅導致數十萬人的傷亡，也引發全球關注；國際社會紛紛對俄羅斯實施制裁，同時提供烏克蘭軍事與經濟援助；這場戰爭加劇了國際緊張局勢，尤其是在歐洲安全、全球能源危機和糧食供應方面的影響深遠，面對俄羅斯的侵略行為，世界各國越來越強調支持烏克蘭的正當性，臺灣作為支持烏克蘭的國家之一，也因此被俄羅斯列入「敵對國家」名單。

面對俄羅斯的侵略行為，世界各國越來越強調支持烏克蘭的正當性，臺灣作為支持烏克蘭的國家之一，也因此被俄羅斯列入「敵對國家」名單。（法新社）面對俄羅斯的侵略行為，世界各國越來越強調支持烏克蘭的正當性，臺灣作為支持烏克蘭的國家之一，也因此被俄羅斯列入「敵對國家」名單。（法新社）

俄羅斯將臺灣列入名單的背後動機

根據俄羅斯近日發布的「敵對國家地區名單」，臺灣被標註為「臺灣（中國）」，這個標籤反映了俄羅斯在官方立場上承認中國對臺灣的主權要求，卻又實際上將臺灣視作一個獨立政權，俄羅斯將臺灣列入此名單的動機可能是多方面的；一方面，臺灣與烏克蘭立場相近，譴責俄羅斯的侵略行為並積極支持烏克蘭的反侵略行動；另一方面，俄羅斯藉此強調與中國的緊密關係，利用臺灣問題向北京示好，鞏固雙邊合作，這也可能是俄羅斯企圖削弱臺灣在國際社會中的聲音，特別是在臺灣與多國加強經濟與安全合作的背景下。

國際反制經驗的借鑑

在面對俄羅斯這類侵略性的外交行動時，國際社會已有多次成功反制的經驗可供臺灣參考；例如，歐盟和北約國家對俄羅斯的制裁措施，以及全球科技巨頭對俄羅斯科技與金融部門的封鎖，顯示了聯合行動在對抗侵略時的有效性；臺灣可以借鑑這些做法，通過強化與理念相近國家（如美國、日本、歐盟）的合作，推動更全面的經濟、技術與安全合作，以增加自身的戰略韌性；此外，臺灣應積極參與全球民主陣營，形成強大的國際支持網絡，將俄羅斯此類的政治打壓行動視為深化對外合作的契機。

中共的潛在反應與動作

儘管此次俄羅斯針對臺灣的名單更新並未直接涉及中國，但中共對此必然有所觀察與動作，由於中俄在國際關係上日益緊密，中共可能會藉此事件強化對臺灣的外交與軍事施壓；例如，中共可能利用此次事件進一步強調臺灣屬於中國領土的主張，並加大對臺灣的國際孤立行動；此外，中共可能會在國際舞臺上配合俄羅斯的立場，對臺灣的外交活動施加壓力；對此，臺灣需要密切關注中共的反應，做好應對各種可能的軍事、外交和宣傳壓力的準備。

臺灣的反制策略

面對俄羅斯與中共可能的聯合施壓，臺灣需要主動採取反制措施；首先，臺灣應繼續加強與國際社會的合作，尤其是與歐美民主國家的戰略聯盟，展現臺灣作為國際負責任成員的形象；其次，臺灣應積極進行國際輿論戰，通過各種媒體平臺反擊俄羅斯與中共的抹黑行動，向國際傳遞臺灣的真實立場；最後，臺灣應強化自身的國防實力與國內經濟韌性，避免成為外部勢力的打擊對象，確保在未來面對類似挑釁時，能夠從容應對、有效反制。

結論

總俄羅斯將臺灣列入「敵對國家地區名單」並非僅僅象徵性的舉動，而是蘊含更深層的地緣政治意圖，臺灣應從國際反制經驗中汲取教訓，強化自身的國際合作與戰略應對，並密切關注中共的動作，以確保國家安全與主權完整。

（作者為研究生）

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