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自由開講》中國對臺強硬 對俄卻默許割地

2024/09/18 16:50

◎夏綠蒂

賴清德總統9月1日在電視節目「雅琴看世界」專訪中指出，針對中國對臺軍事侵擾提出一個引人深思的觀點，亦即中國擾臺行為並非純粹出於領土完整，而是企圖改變國際秩序，實現世界霸權；中國若真正關心領土完整問題，應先解決與俄羅斯之間的歷史爭端，中國外交部對此避而不談，原因在於中國在領土問題與對外政策玩弄雙標，一方面對臺蠻橫打壓，一方面卻對俄奉地獻媚。

揭露中國「領土完整論」的雙重標準

中俄領土爭端可追溯至19世紀，當時晚清政府依1858年《璦琿條約》、1860年《北京條約》、1864年《塔城界約》、1881年《伊犁條約》，分別向俄割讓黑龍江以北60萬平方公里、烏蘇里江以東40萬平方公里（含庫頁島、海參崴）、巴爾喀什湖以東44萬平方公里、喀什噶爾以西7萬平方公里，短短23年間合計向俄割讓151萬平方公里，相當42個臺灣面積（3.6萬平方公里），期間俄方幾未發動戰爭，即以武力訛詐方式巧取豪奪中國大片領土。

（作者製圖）（作者製圖）

其次，在中國近代史上，1921年7月中共第1次全國代表大會的宣言指出，西藏、新疆、蒙古均可自中國分離出去，1999年12月江澤民與葉爾欽簽訂《關於中俄國界線東西兩段的敘述議定書》，承認晚清多項不平等條約，無條件向俄致贈中國東北100萬平方公里，2001年江澤民再向俄奉送半個黑瞎子島（黑龍江與烏蘇里江交匯處），揭示自晚清以降的中國慣以卑躬奴性面對俄國辱華條約，而標榜「兩岸是割捨不斷的命運共同體」的習政權屢以「寸土不讓」的跋扈姿態霸凌臺灣，面對中印洞朗領土爭議卻只敢拿狼牙棒與丟石塊的方式抗衡印軍，反映中國在領土主權上是典型的「雙標」偽戰狼。

中國基於現實利益臣服俄國陰影

中俄領土爭端由來已久，但中俄先後於2001、2004年簽訂《睦鄰友好合作條約》、《俄中邊界東段補充協定》，已逐步降低領土敏感性，然在此等協議背後，中俄並非有意真誠和解，而是中國基於現實政經利益的妥協產物。目前中俄兩國雖在外交、經濟和軍事合作上積極展現「戰略夥伴」表象，然實際上雙方在烏俄戰事、北韓軍事技術等關鍵議題上仍各有盤算，無怪乎賴總統9月1日甫對中國「領土完整論」發表解盲論點，中國國家副主席韓正即於9月4日出現在俄羅斯遠東城市符拉迪沃斯托克（海參崴）與俄總統普丁同框合影，企圖營造「中俄關係正處於歷史最佳時期」假象，以掩蓋中國對俄一貫抱持「可割可棄」之孝敬心態。

國際媒體學者支持賴總統言論與未來展望

賴總統的反詰論點不僅在臺灣內部引發共鳴，美國《Newsweek》、路透社、英國《衛報》等外媒亦爭相報導，法國學者高格孚（Stéphane Corcuff）則讚許賴總統明確點出中國領土主張的矛盾性，尤其當前中國不斷對臺加大灰帶襲擾力度，但對俄卻採取「寧予外人，不給家奴」之自貶策略，致使國際輿論對中國「領土完整論」產生更多質疑。習近平近在9月1日黨刊《求是》雜誌中強調要提防「長著中國臉，不是中國心」的人，然中國權力核心卻多有「俄心」。隨著國際社會對臺灣的支持日益增強，中國的孤立感將不斷加深，未來臺灣將繼續堅定立場，加強與國際社會合作，在相互尊重、對等溝通之基礎上，推動兩岸健康有序的交流往來，為維護印太區域和平穩定貢獻心力。

（作者為兩岸研究人士）

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