法操》高調示愛反效果！放合照貼車門，為什麼也會被告？

所謂的侵害肖像權指的是未經當事人同意，擅自製作他人肖像、擅自公開別人肖像，原則上可以依民法第18條第一項：「人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。」請求對方除去侵害。

◎法操司想傳媒

不少網友喜歡在自己的社群媒體放上與朋友、家人的合照，除了紀念生活外也展現彼此之間的好交情，不過如果你與他人的合照，沒有經過同意而遭另一方擅自張貼，你該怎麼做？



近期有則新聞報導指出，高雄市蕭姓男子今年初與女友吵架，為了哄女友開心，將兩人合照放大貼在私壇大廳，以及計程車前車門外側，沒想到適得其反讓女友更生氣，怒告蕭男侵害肖像權求償10萬元，法院判賠1萬元，可上訴。

高調示愛反效果！放合照貼車門，為什麼也會被告？（freepik.com）

肖像權屬於人格權的一種，規定在民法195條第1項：「不法侵害他人之身體、健康、名譽、自由、信用、隱私、貞操，或不法侵害其他人格法益而情節重大者，被害人雖非財產上之損害，亦得請求賠償相當之金額。其名譽被侵害者，並得請求回復名譽之適當處分。」



所謂的侵害肖像權指的是未經當事人同意，擅自製作他人肖像、擅自公開別人肖像，原則上可以依民法第18條第一項：「人格權受侵害時，得請求法院除去其侵害；有受侵害之虞時，得請求防止之。」請求對方除去侵害。



除了請對方把肖像撤下來，也可以請求精神慰撫金。新聞報導中法院判蕭姓男子必須陪女友1萬元，乃是因為民法195條第1項規定受害人可請求賠償相當之金額，也就是俗稱的精神慰撫金。因此，只要對方不願意，即便是合照也不能隨意散播，否則除了對方可以請求撤下，也很有可能遭對方索賠。



另外，如果合照對象是公眾人物，則需要從對方合照的使用場合、使用目的等因素一起納入考量。如果被拍攝者為公眾人物，因他的肖像本身就會有經濟上的價值，若沒有經過對方同意就將照片作為營業上使用，這時候就有侵害對方肖像權的問題，但若僅僅只是公開合照、放到社群媒體發文，原則上不會有侵害肖像權的問題。



拍合照時，最好還是問一下對方能不能發文，尊重對方意願才是基本禮貌。

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自法操 高調示愛反效果！放合照貼車門，為什麼也會被告？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法