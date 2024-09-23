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自由開講》打造多樣的創新創業雨林生態系

2024/09/23 17:00

◎廖明輝

「創新創業雨林生態系」是融入自然生態系統雨林概念的創業生態系統，強調在高度不確定性和動態變化環境下的創新與創業發展。目標是培育多樣化且相互依賴的環境，讓創新和創業活動能夠像雨林中的生物般蓬勃生長。

日前行政院長卓榮泰重申打造「創新創業雨林生態系」計畫時，表示政府預計在五年內創造兩萬個新創就業機會。（資料照）日前行政院長卓榮泰重申打造「創新創業雨林生態系」計畫時，表示政府預計在五年內創造兩萬個新創就業機會。（資料照）

然而，看到日前行政院長卓榮泰重申打造「創新創業雨林生態系」計畫時，表示政府預計在五年內創造兩萬個新創就業機會，每年投資額達一千五百億元，要有雄心壯志，讓台灣十年內成為創新解決方案的淨輸出國，則不免讓人憂心忡忡。

創新創業生態系的成功關鍵在於多樣性

首先，創新創業生態系的成功關鍵在於多樣性，正如自然界中的雨林依賴多種植物、動物和微生物的共生關係，創新生態系也需要來自不同背景和產業的創業者和企業家共同參與。

多樣性不僅為生態系統注入新穎的想法，還提供解決問題的多種可能性，進一步提升系統的穩定性與抗風險能力。如果計畫未能吸引足夠多樣化的參與者，或是未能有效地促進跨領域合作，則生態系可能會變得單一化，削弱長期活力和適應市場變化的能力。

此外，創新創業生態系中的互動與合作是成功的核心要素。創業者、投資者、研究機構和政府之間需要建立起緊密且靈活的合作關係，這類合作通常是非正式且建立在彼此信任的基礎上。然而，台灣的創新生態系是否能像芬蘭赫爾新基的SLUSH創業大會般，創造出促進互動和合作的平台仍是未知數。如果這些合作的管道不夠通暢或過度形式化，創新成果的轉化和落地將面臨重重障礙。

再者，面對不確定性是創新創業者的常態，創業者須具備冒險精神和實驗心態，敢於在風險中尋找機會。然而，如果創業環境缺乏對失敗的包容，或者沒有充分的支持措施，如失敗保險計劃或第二次機會基金，創業者可能會因畏懼失敗而不敢進行必要嘗試，將抑制創新活力，降低生態系的動態適應性。

有限資源下 充分釋放民間蓄積的創新動能

最後，打造創新創業雨林生態系的目的是在有限的資源下，充分釋放民間蓄積的創新動能，協助傳統產業轉型，並推動新興產業的發展。需要政府營造公平競爭的市場環境，減少過度干預，並支持企業尋找最佳的創新模式，才能孕育出多樣豐富的創新創業雨林生態系。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）


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