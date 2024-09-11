自由開講》小草可悲被利用／司法事件操作為政治迫害 ！？

◎陳啟濃

小草們為柯文哲辦這場控訴「司法不公」的街頭運動，大家把柯文哲拱成「曼德拉」，馬英九的打手蕭旭岑也上台演說。這兩個組合不倫不類，非常矛盾的現象。本來是很單純的司法事件卻把它極度的政治化，那些小草們都成了政客操弄的政治工具。

本來是很單純的司法事件卻把它極度的政治化，那些小草們都成了政客操弄的政治工具。（資料照）

曼德拉是何許人？他帶領南非黑人走出種族歧視與政治權力不公的舊社會，建立了黑人參與政治的公義時代。請問柯文哲是何許人也？從來沒有為台灣人民爭取過任何福利，他是一個機會主義者，更是一個立場搖擺的投機者。他的崛起是時勢使然，他的沒落也是自我毀滅。

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馬英九是何許人？雖然曾經當過八年的總統，但卻是創下歷任總統民調支持度最低的紀錄。他當上總統也是情勢造成，他的骨子裏內心世界卻一直是支持專制反對民主。他曾經當過威權時代殘害民主運動人士的爪耙子，台灣直選總統他本來也是極力反對。

所以讓有專制思想反民主的前總統的代言人上台宣示台灣的「政治迫害」「司法不公」，這不是很可笑的事情。因為在馬英九春風得意的時代，台灣的社會正是充滿著「政治迫害」與「司法不公」的社會。他也曾經是參與者、既得利益者。

應該很多人對小草的愚忠感到很不值得，他們對台灣社會改革的期待被利用了，如果他們可以多多了解當年台灣在威權時代的政治環境，對於司法的掌控以及人權的迫害，他們就能了解現在的台灣社會有多麼自由多麼幸福。

（作者為時事評論員）

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