自由開講》能源黃金占比三成的核電廠蓋在哪？

◎林仁斌

童子賢董事長近來大力主張「核綠共存」，也提出要讓台灣電力達到減碳、穩定、低價的能源黃金比例「334」，即是三成綠電、三成核電、四成火力發電。但是，能源占比三成的核電要如何實現？童先生六月底接受《天下》訪問時，說台灣需要「至少十座核電機組」，這與後來多數專家的估算差異不大。那麼蓋在哪呢？童先生給的答案雖然在不同場合或有些許不同。不過大抵上就是「新增核電機組不需再覓新址，在原有的核能廠區增設機組，就足夠了」。然而，這樣輕巧的答案，真的會周延可行嗎？能夠獲得核電廠所在地居民和地方政府的支持嗎？

台灣現有的四座核電廠都鄰近長斷層帶，核一、核二廠距離北台灣最大的活動斷層帶僅有7公里與5公里，核四廠區下方則有S斷層帶存在，恆春斷層甚至就從核三廠區下通過，距離該廠核島區僅1公里，都不符合國際最新的建廠安全標準。因此，在現有電廠增設機組的作法不可行。值得一提的是，近日日本的敦賀核電廠二號機因無法排除核子反應爐正下方存在活斷層，遭到日本官方認定不符合核電機組新規範標準，成為首座未獲同意重啟的核電機組，除役將不可避免。這全然是因為目前仍然無法實現地震的預知，無法確定何時、何地會發生什麼樣的地震，要確保現在核電廠的安全是不可能的事。

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近日日本的敦賀核電廠二號機因無法排除核子反應爐正下方存在活斷層，遭到日本官方認定不符合核電機組新規範標準，成為首座未獲同意重啟的核電機組。（法新社）

無論是從淨零減碳的公共利益出發、或是為穩定電力供應與經濟發展的理由，即便是編列了大量的回饋金來補償損失，也都必須要去嚴肅回答的問題是「為什麼核電廠還是要續蓋在我家附近？」；有些人士也會天真的認為「核廢料就繼續放在核電廠裡面就好啦」。對於已比鄰核電廠近五十年的居民，好不容易才盼到核電廠正在或將要除役拆廠、地方或將有新的發展，卻要他們再接受、再忍耐大量核廢料的繼續貯存，甚至現在還要在原址新建核電機組，真的是情何以堪？如此作為與目前《氣候變遷因應法》第一條條文所開宗明義要落實的「世代正義」、「環境正義」以及「公正轉型」，也無一不是背道而馳。

童先生從「2050淨零碳排」的命題直接跳躍到「原址新增至少十座核電機組」的答案，特別是在地狹人稠地震頻仍、高核災風險的台灣，更是非常不負責任的政策見解。他所提出的「核綠共存」與能源黃金比例「334」，既是沒有實際可行性，又缺乏社會正當性，並非台灣淨零碳排的妥適對策與有效方案。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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