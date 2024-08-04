自由開講》拒絕核能「復辟」，攜手邁向「非核家園」

◎林仁斌

童子賢董事長近幾個月來大力倡議核能，並提出台灣理想的能源黃金比例「334」，即三成綠能、三成核能、四成火力發電。這與目前政府「非核家園」的政策方向背道而馳。他最近提及法國、瑞士核電的發電量占比高達65%與34%的特例以及芬蘭、義大利的核電廠重啟，以偏概全其「核綠共存」的論述。

童子賢董事長近幾個月來大力倡議核能，並提出台灣理想的能源黃金比例「334」，即三成綠能、三成核能、四成火力發電。這與目前政府「非核家園」的政策方向背道而馳。（資料照）

事實上，核電使用的現況與發展趨勢並不是像他所講的那樣。

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首先，全球233個國家和地區，使用核電的只有41個國家。也就是說，大部分國家沒有使用核電。許多經濟發展程度與台灣相當或更佳者並未使用核電，例如德國、新加坡、比利時、以色列等。相較其他能源選項，由於核能有顯著的本質風險以及核廢料無法處理處置的問題，使得核電更難獲得「正當性」的推展。因此，2021年核電在全球發電量的占比已不到10%，更是遠低於1996年17.5%的高峰值。俄烏戰爭導致能源價格高漲，雖迫使德國在2022年將國內的最後三座核電廠延役幾個月，但是這三座核電廠也已於2023年4月15日正式關閉。儘管有些要求再次延役核電廠的聲音，但德國政府明確表示：「開弓沒有回頭箭，廢核已成板上釘釘」，堅定「非核家園」的立場。

其次，過去20年新增的核子反應器主要位於中國，高達49座。扣除中國外，全球淨減少55座核子反應器，所減少的淨裝置容量超過24 GW。不過就算是在全球碳排放量最高（2022年占全球總排放量高達29.2%）的中國，綠電的裝置容量增加速度也是遠超過核電很多。

特別要提醒大家的是，去年底在杜拜舉辦的聯合國氣候變遷綱要公約締約國第28次會議，雖然少數使用核電的國家倡議「以核減碳」，但該會議最終真正達成的減碳行動共識是：「2030年前全球再生能源裝置容量提升為目前的三倍；全球能源效率年改善率提升為目前的兩倍」。

毫無疑問的，台灣應該拒絕核能「復辟」的倡議，不要讓核電阻礙台灣能源轉型的工作與再生能源發展的進程，並持續監督核三廠，確保明年5月17日該廠二號機也能平安停機，一起攜手邁向「非核家園」，並同心打造台灣成為永續發展的美麗島。

（台灣環境保護聯盟學術委員）

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