自由開講》RE100：核能不是再生能源——反駁童子賢的核綠共存論

◎杜信龍

核能是否為再生能源，這個問題的核心在於它直接影響各國及各產業在「投資綠能」選項上的決策，進而決定是否能取得相關的融資、租稅優惠，甚至進入綠能供應鏈。能源轉型的推動力部分來自供應鏈壓力和國際競爭力，因此這一議題引發了許多討論。

根據超過400家企業響應的氣候倡議組織RE100，核能並不是再生能源。台積電在2023年9月15日宣布加速採用再生能源，將RE100目標提前至2040年；鴻海也於2024年7月4日通過RE100申請，成為正式會員，宣布2040年達成100%綠電。這些宣佈均出於商業考量，考慮了成本、租稅優惠及未來發展趨勢。

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童子賢作為氣候變遷委員，最近引用義大利和芬蘭的核能政策變化來支持「核綠共存」的論述，並提到「核融合」，這讓人感到困惑，彷彿在用竹篙鬥菜刀。從現實角度看，台灣無法在人口密度、地震頻率、土地大小及核廢料存放等方面與義大利和芬蘭相比。我們在尋找最適合台灣的解決方案時，不應將這片土地或人民當作科學實驗，更何況台灣無法承受任何核災風險，而「核融合」仍然是遙遠的實驗議題。

和碩董事長童子賢。（資料照）

最近，颱風過後，台鐵北迴線、東正線及蘇花段等地區遭受災害，隨後的地震更使災情雪上加霜。這便是一個極端氣候的例子。全面的基礎建設議題才是應該被討論的，而不是一直討論著已退役或將退役的核電廠，甚至是新蓋。

筆者認為，畫大餅的方式不切實際，脫離現實，無法說服全國人民。如果僅僅堅持自己的意識形態，而忽略其他可能的解決方案，即便有更適合台灣的方案，我們也不應冒險選擇不合適的路徑。

（作者為台南市市民）

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