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自由廣場》邁向「非核家園」目標 是自然且正確的

2024/07/29 05:30

◎ 林仁斌

童子賢董事長近來大力主張核能，並提出「以核減碳」以及台灣理想的能源黃金比例「三三四」，即卅％再生能源、卅％核能與四十％火力發電。這與政府的淨零路徑規劃（六十～七十％再生能源、廿～廿七％天然氣發電搭配碳捕捉與封存、九～十二％燃氫發電），有著很大不同。

童子賢最近更舉義大利、芬蘭的核能政策改變來支撐「核綠共存」論述。事實上，核電與再生能源的國際現況與未來發展趨勢，並不如他所講那樣。

首先，全世界使用核電的僅卅多國。亦即，大部分國家沒有核電。許多經濟發展程度與台灣相當或更佳者並未使用核電，例如德國、新加坡、以色列等。烏俄戰爭引發歐洲的能源價格高漲，雖迫使德國在二○二二年將國內最後三座核電廠延長運轉幾個月，但也於二○二三年四月中旬關閉。儘管有輿論要求再次延役，但德國政府明確表示：「開弓沒有回頭箭，非核已成板上釘釘」。

其次，過去廿年新增的核子反應器主要位於中國，高達四十九座。扣除中國外，全球淨減少五十五座反應器。不過就算是中國，再生能源裝置容量的增加也比核能快很多。

最重要的是，去年底在杜拜舉辦的聯合國氣候變遷綱要公約締約國第廿八次會議，雖然少數使用核電的國家倡議「以核減碳」，但會議最終達成的減碳行動共識是：「二○三○年前全球再生能源裝置容量提升為目前的三倍；全球能源效率年改善率提升為目前的二倍」。

因此，台灣要發展再生能源和提升能源使用效率，並在明年五月十七日讓核能三廠二號機能依法安全停機，台灣進而成為「非核家園」的國家，更是很自然且正確的事情。

發展核電違反世代正義，也危害台灣的永續發展，再生能源發展與節約能源才是未來之道。台灣應該在正確方向上努力，不要讓核能復辟的倡議阻礙再生能源的發展，危害台灣對抗全球暖化的減碳行動與能源轉型的進程。

（作者為台灣環境保護聯盟學術委員）

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