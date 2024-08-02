自由開講》洪水滔滔，折射中國治理之殤

◎危妮郝

中國南方近期暴雨成災，造成嚴重的人員傷亡和財產損失。中共總書記習近平照例表達「牽掛」，國務院總理李強則前往湖南省災區視察。然而，洪水年年侵襲，凸顯中國在防災減災體系上的系統性缺陷，而官方的應對措施更暴露出治理模式的深層危機。

中國南方近期暴雨成災，造成嚴重的人員傷亡和財產損失。圖為湖南災區。

（美聯社檔案照）

「救災政治學」掩蓋不了的制度性失靈

李強在視察災區時強調，要貫徹習近平的指示，全力做好防汛抗洪救災工作。這種將自然災害與政治指令掛鉤的作法，正是中國「救災政治學」的典型表現。每當災難發生，官方的首要任務不是解決問題，而是將其轉化為政治宣傳的工具，藉由歌頌領導人的「英明領導」來轉移焦點，掩蓋潛藏的制度性失靈。

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防災思維僵化，科技數據淪為「稻草人」

中國官方媒體在報導洪災時，往往強調當局已部署了先進的監測預警系統。然而，科技數據的堆砌，並不能掩蓋防災思維的僵化。中國長期以來偏重工程手段，以「人定勝天」的思維建造水庫等基礎設施，卻忽略了生態環境的保護，反而加劇了水患風險。更重要的是，資訊不透明、預警發布不及時等問題，導致科技數據淪為「稻草人」，無法有效發揮防災減災的作用。

災後重建長路漫漫，民生困境雪上加霜

李強指示，要及時撥款、調動物資，並積極推進災後重建。然而，中國地方政府普遍面臨財政壓力，災後重建資金缺口巨大，難以滿足災區的實際需求。此外，官方對於災情的資訊封鎖，以及缺乏民間參與的重建機制，都讓災後重建工作更加艱鉅，受災民眾的生活困境恐將雪上加霜。

從「人定勝天」到「與自然共生」，中國還有漫漫長路

面對日益嚴峻的氣候變遷挑戰，中國必須揚棄「人定勝天」的迷思，轉向「與自然共生」的可持續發展道路。這不僅需要政府提升防災減災意識，更需要建立透明公開的資訊機制，並鼓勵公民社會的參與，才能真正有效應對自然災害的挑戰，保障人民的生命財產安全。

（作者為學生）



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