自由開講》從「年輕的喝采」到「Let's Go」：國軍文宣的進化與時代精神

◎危妮郝

國軍招募向來是國防政策的重中之重，而文宣策略的運用，更扮演著吸引年輕世代目光的關鍵角色。回顧近四十年來，國軍的招生廣告歌曲，從當年紅極一時的流行歌手，到近年來軍校學生自創歌曲的轉變，不僅展現了國軍文宣手法的與時俱進，也反映出不同時代背景下的國軍形象塑造，以及對目標受眾的精準把握。

國軍招募向來是國防政策的重中之重，而文宣策略的運用，更扮演著吸引年輕世代目光的關鍵角色。（資料照）

早期文宣：知名歌手加持 營造正面形象

早期的國軍招生廣告，多以電視為主要媒介，內容也相對單純，僅止於呈現考試資訊。然而，隨著時代演進，國軍開始意識到文宣策略的重要性，並於1988年首度邀請知名歌手高明駿演唱「年輕的喝采」作為招生主題曲。高亢激昂的旋律搭配勵志的歌詞，成功地將從軍與「年輕」、「陽光」、「飛揚」等正面形象連結，在當時引發熱烈回響，也為國軍招生帶來顯著成效。

請繼續往下閱讀...

隨後，國軍持續邀請知名歌手如吳倩蓮、張信哲等人為招生廣告獻聲，透過音樂的力量，將國軍塑造成為「勇敢」、「堅定」、「溫暖」的形象，並強調從軍是「正確的道路」，「永遠不會後悔」。這些歌曲在當時廣為流傳，成功地吸引了許多年輕學子投身軍旅，也為國軍建立起正面積極的社會形象。

女性從軍：輕快旋律 展現巾幗風采

1990年代開始，國軍開始招收女性專業軍士官，女性從軍議題逐漸受到重視。為此，國軍的招生文宣也開始出現以女性班隊為主軸的廣告，例如1997年女性專業士官班招生影片，便以輕快活潑的歌曲搭配勵志的歌詞，強調女性士官也能和男性同袍一樣，肩負起保家衛國的重任，「巾幗不讓鬚眉」。這種文宣策略的轉變，不僅反映出國軍在性別平等上的進步，也展現出國軍在招募策略上的彈性與多元性。

近年趨勢：學生原創 強調自我實現

近年來，國軍招生廣告的音樂風格，逐漸從以往的高亢搖滾，轉變為更貼近年輕世代的流行音樂。值得注意的是，國軍開始鼓勵學生參與招生文宣的製作，例如2020年，國軍便選用由學生自創的畢業歌曲「放手去做」作為招生廣告主題曲，並由軍聞社與政戰學院新聞系學生合作拍攝MV，展現國軍的年輕活力。

2021年，國軍更進一步，由軍聞社呂少校一手包辦招生廣告歌曲「Let's Go」的作詞、作曲及編曲，並以人聲取代傳統樂器演奏配樂，展現更具現代感的音樂風格。這種鼓勵學生參與、強調自我實現的文宣策略，更能引起年輕世代的共鳴，也讓國軍的形象更加貼近時代潮流。

結語

從「年輕的喝采」到「Let's Go」，國軍招生文宣的演變，見證了台灣社會的變遷，也反映出國軍在招募策略上的不斷創新。面對未來更加多元化的挑戰，國軍需要持續精進文宣手法，以更貼近年輕世代的語言和思維，傳遞國軍的核心價值，吸引更多優秀人才加入國軍的行列，共同守護國家安全。

（作者為學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法