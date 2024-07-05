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法操》男大生追求學姐被拒，狂傳訊息遭判刑！什麼是跟騷法？

跟蹤騷擾行為相當多元，大概可以分為以下8款：監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、訊息騷擾以及歧視貶抑。最常見的就是訊息騷擾！
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2024/07/05 09:26

◎法操司想傳媒

窈窕淑女君子好求，遇到心儀的對象總是會忍不住想與她傳訊息、接觸或是分享生活上的點滴。不過若遇到對方明確拒絕，就應該適可而止。近期又有則關於跟蹤騷擾的新聞，報導指出，高雄某國立大學楊姓學生追求學姊被拒絕，竟然以LINE等方式，涉嫌騷擾對方長達年餘，被橋頭地院依觸犯跟蹤騷擾罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金，楊姓男大生騷擾行為高達26次。

窈窕淑女君子好求，遇到心儀的對象總是會忍不住想與她傳訊息、接觸或是分享生活上的點滴。不過若遇到對方明確拒絕，就應該適可而止。（https://www.freepik.com/）

什麼情況下會構成跟蹤騷擾？

跟蹤騷擾行為相當多元，大概可以分為以下8款：監視觀察、尾隨接近、寄送物品、冒用個資、不當追求、妨害名譽、訊息騷擾以及歧視貶抑。最常見的就是訊息騷擾，像是新聞報導中的楊姓男大生就是利用通訊軟體LINE、社群網站臉書、電子郵件等方式，傳送、發表訊息或貼文等騷擾她，地院勘驗訊息等內容，如「你也有妳的優點啊！！我是放在心裡沒說出來而已」、「只有妳在想羞羞臉的事。我只是認命罷了」，「反正就是妳，老婆」等，認定構成騷擾。

不過有以上幾點就會構成跟騷嗎？其構成要件還需要與性或性別有關、針對特定人反覆或是持續以及違反其意願並讓對方心生畏怖。如果像是廣告推銷或是徵信社跟蹤蒐集資料，由於與性或性別無關，就不會構成跟蹤騷擾。

遇到跟蹤騷擾該怎麼辦？

遇到跟蹤騷擾狀況時，第一時間需要盡早報警，協助警察製作筆錄，警察機關也會依職權或被害人之請求，核發書面告誡予行為人，警告他不准再騷擾。

若跟蹤騷擾行為持續兩年，被害人或配偶、法定代理人、特定親屬可向法院聲請核發保護令。

跟蹤騷擾會有什麼罪責？

行為人依跟騷法第18條規定，可處以一年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣十萬元以下罰金。 如果行為人攜帶凶器或危險物品，依第18條規定，可處以五年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣五十萬元以下罰金。 另外行為人，如果違反保護令，可處以三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三十萬元以下罰金。

傳訊息跟騷情況在現今社會更加常見，對愛慕對象狂傳訊息騷擾不僅會構成對方困擾，還有可能吃上刑責，法操建議各位不論多喜歡一個人，追求時也要拿捏分寸，對方明確拒絕時也要適時後停止，以免造成後續的刑事責任。

本文經授權轉載自法操 男大生追求學姐被拒，狂傳訊息遭判刑！什麼是跟騷法？

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