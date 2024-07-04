自由開講》臺灣駐瑞典代表谷瑞生投書《西博滕信使報》

◎茜茜

中國利用灰色地帶戰略對臺灣進行干擾的情況愈演愈烈，近期又因針對臺灣民運人士發布新的刑事處罰「意見」，引發國際關注；對此，臺灣駐瑞典代表谷瑞生於《西博滕信使報》投書，強調北京當局對臺灣根本沒有管轄權，並呼籲中國停止對臺的心理戰、輿論戰及法律戰；本文將觀察並分析谷瑞生的發言，探討其影響層面。

臺灣在國際社會中的立場與影響

谷瑞生的投書再度強調了臺灣在國際社會中的堅定立場，谷瑞生指出，中華民國成立於1912年並自1949年遷臺以來，對臺灣本島及周邊島嶼行使實際管轄權，這一歷史事實及現狀無法被忽視或篡改，他的發言進一步鞏固了國際社會對臺灣獨立自主地位的認知，並呼籲國際社會支持臺灣人民的選擇與民主制度，此舉不僅提升了臺灣的國際形象，也對中國的霸權行為提出了挑戰。

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中國灰色地帶戰略的挑戰與國際反應

谷瑞生在投書中強調中國灰色地帶戰略對臺灣的威脅，包括心理戰、輿論戰及法律戰，並呼籲國際社會正視這一挑戰，這一呼籲得到了國際社會的廣泛共鳴，美國國務院發言人米勒在6月24日的例行記者會上強烈譴責中國官員的不斷升高及破壞穩定的行為，並呼籲保持克制；此外，歐洲議會在2月28日通過的報告決議案也指出中國對臺灣的領土主張並無國際法基礎，強調臺灣與中國互不隸屬，這些國際反應顯示谷瑞生的投書不僅強化了國際對臺灣的支持，也對中國的灰色地帶戰略形成了有力的抵制。

中國法律戰略對臺灣的威脅

谷瑞生指出，北京當局發布的刑事處罰「意見」對臺灣人民沒有任何拘束力，並譴責中國試圖懲罰臺灣公民表達政治觀點的行為，賴清德總統也強調，「民主不是犯罪，專制才是罪惡」，中國的法律戰略對臺灣公民的威脅，不僅影響了臺灣人民的安全感，也激起了國際社會對中國法律體系的不信任，歐洲議會強烈反對死刑，並在多項決議中表達了該立場，谷瑞生的發言再次強調了中國法律戰略的危害，呼籲國際社會共同抵制中國的非法行為。

臺灣外交策略的成功

谷瑞生在投書中提到，賴清德總統就職典禮吸引了來自多國的元首及政要，包括8國元首與歐洲、美國、加拿大、澳洲、日本等知名政要，這些外賓的到訪充分證明了臺灣在國際上的重要地位；谷瑞生強調，若臺灣是中國的一部分，這些外賓理應取得北京核發的簽證，但事實是外賓訪問臺灣並不需要中國的許可，這一事實展示了臺灣外交策略的成功，進一步強化了國際社會對臺灣的支持，對中國的統一主張形成了有力的反駁。

臺灣與國際社會的未來合作

谷瑞生在投書最後強調，臺灣將堅定不移地維護臺海和平與穩定、捍衛自由民主憲政體制、共同維護以規則為基礎的國際秩序，他呼籲中國停止對臺灣的非理性三戰行為，因為這將導致區域不穩定及臺海緊張情勢加劇，臺灣未來應繼續與國際社會合作，共同抵制中國的霸權行為，推動區域和平與穩定，這一立場不僅彰顯了臺灣的國際責任感，也為臺灣未來的外交合作奠定了堅實的基礎。

臺灣未來應繼續與國際社會合作，共同抵制中國的霸權行為，推動區域和平與穩定。（美聯社）

結論

谷瑞生的投書展示了臺灣在國際社會中的堅定立場與外交策略的成功，強調了中國灰色地帶戰略對臺灣的威脅，並呼籲國際社會共同抵制中國的非法行為，這一發言不僅提升了臺灣的國際形象，也為臺灣未來的外交合作奠定了堅實的基礎。

（作者為研究生）

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