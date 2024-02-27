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法操》都2024年了還有刑求？！強烈要求檢方介入調查！

或許大家都以為刑求逼供等情況已經離我們很遠，而此次刑求案件一爆發才讓我們意識到台灣的刑事偵查程序的落實，確實還有好長一段路要走！
法操FOLLAW

法操FOLLAW

2024/02/27 11:17

◎法操司想傳媒

台灣早期因刑事訴訟法未臻成熟、員警素質參差不齊，時常可以耳聞警察刑求逼供，當時江國慶以及蘇建和等案件正是因為警察刑求逼供，被告作出不實的自白而蒙受冤獄，而如今在2024年的台灣，竟然又發生刑求案件，令人不經感嘆我國刑事訴訟法及員警素質是否倒退30年。

本則新聞報導指出，桃園警分局武陵派出所3名員警，莫名其妙指控黃姓少年涉及擄人勒贖案，涉嫌輪番用電擊棒、甩棍、鐵盒逼供刑求，造成黃姓少年多處傷痕。他說，在偵訊室內，警察輪番以電擊棒、甩棍、鐵盒刑求，甚至電擊棒用到沒電，還換另外一個，警察還戲謔地說：「你的武器來了」，偵訊時間長達1小時，他雖然一直跟警察對不起，但換來的只是更嚴重的刑求，警方刑求過程，密錄器也正好沒開。

圖為桃園市議員詹江村指著，黃姓少年遭刑求的身體傷痕。（資料照）

無視法律規定 涉嫌凌虐人犯

根據刑事訴訟法第156 條：「被告之自白，非出於強暴、脅迫、利誘、詐欺、疲勞訊問、違法羈押或其他不正之方法，且與事實相符者，得為證據。」，另外第第 100-1 條也規定：「訊問被告，應全程連續錄音；必要時，並應全程連續錄影。但有急迫情況且經記明筆錄者，不在此限。」

桃園分局武陵派出所的3名員警，作為警察知法犯法，無視刑事訴訟法規定，罪刑實在可惡。除此之外，根據刑法第126 條：「有管收、解送或拘禁人犯職務之公務員，對於人犯施以凌虐者，處一年以上七年以下有期徒刑。因而致人於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。致重傷者，處三年以上十年以下有期徒刑。」，該涉案員警涉嫌凌虐人犯，更應該依法處分。

黃姓少年出示遭刑求的身體傷痕。（資料照）

要求檢方主動偵辦 杜絕刑求再度發生

桃園警分局武陵派出所3名員警無視刑事訴訟法規定、涉嫌凌虐人犯，該派出所長雖然已經調整成非主管職務，分局長也自請處分，但此次事件涉及刑求，豈是單單行政處分就能解決？法操也在此呼籲桃園地檢署，應重視此次刑求事件，主動簽分偵辦，調查涉案員警及相關人員。

或許大家都以為刑求逼供等情況已經離我們很遠，而此次刑求案件一爆發才讓我們意識到台灣的刑事偵查程序的落實，確實還有好長一段路要走，希望此次刑求案件相關單位得予以嚴懲，不要再有這類的憾事繼續發生。

本文經授權轉載自法操 都2024年了還有刑求？！強烈要求檢方介入調查！

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