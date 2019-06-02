法操》【2019年刑法大修】刑法到底修改了哪些東西？

這個月初，立法院通過了2個刑法修正案，一共修了28個條文，可說是近年來最大幅度的修法。究竟這次修法有哪些重要的內容？又有哪些爭議問題因修法而解決？就讓我們來看看吧！

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法操司想傳媒

2019年可說是各種法律大修正的一年，而其中刑法也分別在2019年05月07日及10日做出了許多重大的修正，就讓我們來看看這之中有哪些重點吧！

刑法第10條增加「凌虐」的定義

基於前幾個月凌虐幼童案件時常躍上社會新聞版面，引發民眾對於凌虐案件的憤慨。立法者在本次修法中為了讓「凌虐」的定義更加明確、統一，因此在刑法第10條增訂了第7項「凌虐」的要件。

情堪憫恕條款刪除過失致死罪例外不適用之規定

修法前，刑法第61條情堪憫恕條款明文排除犯過失致死罪的行為人，但在修法後，過失致死罪的行為人仍有情堪憫恕條款的適用。

部分罪行不再有追訴權時效

過去，如果觸犯的是處死刑、無期徒刑、或10年以上有期徒刑的罪（例如刑法第271條殺人罪），有30年的追訴期限制。但在本次修法增訂第80條第1款但書後，如果行為造成死亡結果，就不會再有追訴期限制。

舉例來說，行為人觸犯了殺人罪，屬於第80條第1款的情形：如果沒有造成被害人死亡，也就是未遂，就有30年的追訴期限制；但如果今天被害人死亡，追訴期就是無限長。

外患罪章修正，涵蓋中、港、澳地區

本次外患外患罪章的修法，除了將未經政府「允許」 與外國為約定，改成未經政府「授權」、並以程度上「是否足生損害於中華民國」，而分別規定不同的刑度。

另外，由於我國與中國的關係特殊，本章之罪修正前在解釋上是否包含「中國」地區一直有爭議，且實務多認為不包含；但在本次修法之後，立法者直接明文將「中國、港、澳」納入本章中，未來也可透過本章規定處罰共諜。

部分罪責調整文字敘述、及罰金規定改為「新台幣」

由於刑法過去是以「銀元」計算罰金，在處罰時必須依照刑法施行法第 1 條之1規定，針對所犯罪行的不同去計算罰金金額。而本次針對部分罪行的罰金規定，將金額改成以「新台幣」計算，並調高了部分罪行的罰金上限。

毀損封條規定涵蓋違背扣押命令

刑法第139條修正後，原先毀損封條規定追加必須該封條是「公務員依法查封」的要件，並同時調高該罪的法定刑。此外，立法者也另外在第2項規定處罰違背「扣押命令」的行為。

「業務過失」規定納入一般過失犯處理

過去針對行為人是否屬於因具有「業務」而有過失，而需加重處罰的問題，由於「業務」的定義在實務上一直沒有定論，致生許多爭議，因此在本次修法終將所有「業務過失」的規定移除，並將原先過失的法定刑調整到業務過失規定的法定刑範圍，未來法官可以依照個案狀況進行裁量。

殺害直系血親尊親屬規定與殺人罪規定的嫁接

原先殺害直系血親尊親屬罪有獨立的未遂犯、預備犯規定，但在本次修正以後，不論既遂、未遂犯、預備犯，都修正成刑法第271條各項的刑責加重1/2，不另為規定。

生母殺嬰罪追加「出於不得已之事由」的要件

為回應近期常出現在社會新聞上的生母殺嬰案件，本次修法中生母殺嬰罪增加「因不得已之事由」的要件，使生母殺嬰罪這個殺人罪的寬恕規定變得更難構成。

加工自殺罪刑責調整，並分別獨立規範

在這次加工自殺罪的修法後，立法者將「教唆、幫助自殺」及「加工自殺」兩行為分別獨立，並調整各自的法定刑範圍。

傷害罪章法定刑調整

傷害罪章部分，除了調整罰金規定為新台幣計算以外，也將部分罪責的法定刑調高。另外，也與加工自殺罪相同，將加工自傷與教唆、幫助自傷的法定刑分開並調整。除此之外，針對聚眾鬥毆規定則進行條文的文字調整、調高法定刑上限。

故意傳染花柳病、及因此所生的強制治療等規定刪除

本次修正刪除故意傳染花柳病的規定。而也因為本條刪除，相關的強制治療等規定也一起刪除。

妨害幼童發育罪部分調整被害人範圍、並增加致死刑責

妨害幼童發育罪部分，除了將原本的保護對象範圍從16歲以下，調整為18歲以下之外，同時也將「致死」的狀況依照是否有盈利之意圖，分別獨立而為規定、並調高法定刑上限。

加重竊盜罪排除竊盜未遂犯的適用

竊盜罪及加重竊盜罪的部分，除了調整文字跟刑度、罰金規定以外，同時也在加重竊盜罪部分，排除竊盜未遂犯的適用。未來，如果實施竊盜行為而未遂的話，縱使有符合加重構成要件，也不會構成加重竊盜罪的未遂犯。

修正條文列表：

本文經授權轉載自法操 【2019年刑法大修】刑法到底修改了哪些東西？

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