自由開講》台灣人如何學習美國猶太人的影響力

黃文局／GTI共同創辦人

一般人以為，美國是移民國家，自由開放，不會像歐洲那些國家迫害猶太人。其實不然。才約百年前，美國人對猶太人，避之唯恐不及。甚至到 19 世紀末，連美國的猶太人都不支持猶太建國運動。因為，恐怕激起類如千年來，歐洲各國的反猶運動。

美國的反猶運動

事實上，1920年代，美國已有反猶運動，如火如荼，長春藤名校限制猶太人的名額，有的旅館不准他們入住，一些醫院不接收猶太病患等，飽受歧視。

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因為19 世紀末，猶太人大量湧入美國，佔領美國人的工作機會，逐漸引起美國人的反感，1920年，達到高峰。 當時福特汽車是全世界最大的企業，老闆亨利福特，很有人氣，帶頭發動反猶運動。在1919 年至1927 年間，在他的報紙《迪爾伯恩獨立報》 發表一系列「國際猶太人：世界問題」的文章。猶太人被描繪成陰險的金融家和破壞資本主義的革命者 。

反猶活動，四處漫延。猶太人被排除在俱樂部之外，許多城鎮，甚至禁止出售土地和房屋給猶太人。1922年開始，許多著名大學效法哈佛大學，對猶太學生實施嚴格的配額。後來又有美國第一個飛越大西洋的民族英雄林徳柏格和約翰甘迺迪總統的父親等名人加入反猶運動。

以色列與哈馬斯的衝突

才過大約一百年，猶太人竟然可以翻轉整個情勢。實在不可思議，也令人敬佩。2023 年 10 月7 日，以色列與哈馬斯發生軍事衝突。一個多月後，12 月 5 日，哈佛大學、賓州大學和麻省理工學院的校長被請到美國國會作證。美國眾議院教育委員會認為，美國大學校園最近的反猶言論與活動激增，與三位校長處置不當有關。12 月 8 日，有74名眾議員聯名要求三位校長辭職。 猶太金主打蛇隨棍上。猶太裔的雅詩蘭黛（Estée Lauder）集團名譽董事長蘭黛（Ronald Lauder），立刻表示，將撤回對賓州大學的捐款。避險基金大亨馬格曼（David Magerman），與傑可布森（Jonathon Jacobson）等猶太金主，也立刻跟進，並要求校長馬吉爾（Elizabeth Magill）辭職。因為，他們認為馬吉爾對於學校的反猶言論，太過寬鬆 。在排山倒海的壓力之下，馬吉爾第一個不支倒台。

12 月 5 日，哈佛大學、賓州大學和麻省理工學院的校長被請到美國國會作證。美國眾議院教育委員會認為，美國大學校園最近的反猶言論與活動激增，與三位校長處置不當有關。（AFP）

同時間，哈佛大學校友，億萬富翁，對沖基金執行長艾克曼（Bill Ackman），以色列富豪奧弗（Idan Ofer）， 等哈佛大學的猶太大金主，紛紛表示對校長的不滿，將停止捐贈，校長經不起壓力，終於辭職，離賓州大學校長辭職不到一個月。艾克曼也逼迫麻省理工學院校長辭職。因為，他也是麻省理工學院的大金主。麻省理工學院校長科恩布魯斯（Sally Kornbluth）在賓州大學、哈佛大學校長相繼辭職之後的龐大壓力之下，立刻承諾改善。畢竟，她是猶太人，應該可以逃過一劫。

FAPA 與AIPAC

事實上，猶太人的威力並不是到今天才發揮，50年前就已經在政壇等領域，咄咄逼人。 1974年，尼克森總統的參謀長聯席會議主席喬治布朗（George Brown）揭露，美國猶太人控制報紙、銀行及有影響力的機構等，幾乎為此丟官。

2009年2月19日，歐巴馬政府認命傅立民（Charles Freeman）為國家情報委員會主席。傅立民曾任美國駐沙烏地阿拉伯大使，同情阿拉伯。 26日正式任命時，猶太組織大舉譴責，同聲圍剿，要求歐巴馬撤回任命，傅立民被迫於3月10日鞠躬下台。1977年，美國以色列公共事務委員會A I P A C（American Israel Public Affairs Committee） 每年公布反以色列組織與個人名單。1983年，甚至出版《毀以色列運動》小冊子，列舉對以色列不友善的組織，與人物 ，尤其是政治人物，口誅筆伐，確保對方落選。遭此動員而落馬的名人有聯邦衆議員芬德利（Paul Findley），參議員珀西（Charles Percy ）等。威力之大 ，令人不寒而慄。

美國以色列公共事務協會前執行長莫里阿米太（Morris Morrisamitay） 曾自傲的說：「國會議員若想連任，卻做出不利以色列的發言，等於政治自殺。」 美國以色列公共事務委員會前主席傅利曼（Howard Friedman） 也證言: 「他們會先與每一個候選人會談，了解他們的政治立場，任何對以色列不友善的，絕對得不到支持，甚至會遭受致命性的打擊。」改革派猶太教宗師薩普斯坦 （David Saperstein）自稱，「在數小時之內，就能聯繫上535位國會議員中的500位」。

已故立法委員蔡同榮在美國創立的台灣人公共事務會FAPA （Formosa Association For public Affairs），就是學美國以色列公共事務委員會（A I P A C）而成立的。但是，與猶太人的力道差距太大了。台灣人 ，只能瞠目結舌，難望項背 。

錢能使鬼推磨

美國諺語：「No money ，no honey」，沒錢 ，就沒有甜頭。「No money ，no talk」，「沒錢，免談」。 台灣話也說：「選舉沒師傅，用錢買就有」。沒錢，就辦不了事。 猶太人總結千年的經驗，絕不空口說白話 ，只要支持以色列，不但選票支持，鈔票也會送到。但是，猶太人除了會給甜頭 ，也會毫不客氣的賜予苦頭。如果反對以色列，就逃不了口誅筆伐，窮追猛打。老布希就是反對資助俄國移民美國的法案，吃盡苦頭，甚至在總統大選，敗下陣來。

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猶太人的捐獻

猶太人捐獻的金額，都是天文數字。譬如說，艾克曼夫婦，2014年，一次就捐出2500 萬美元 。 全球最大的賭場飯店拉斯維嘉的金沙集團的老闆阿德爾生（Sheldon Adelson），是 立陶宛移民美國的猶太人。2016年總統大選，夫妻二人就出了就捐了8200萬美元。 2002年，埃及出生的猶太人沙班（Haim Saban）捐了1300萬美元，在布魯金斯研究院設立中東研究中心，專門替以色列發 聲。 美國智庫是政策擬定的重要基礎，幾乎主要的智庫多充斥猶太人，聲援猶太人。

因為，猶太資金是最大的經費來源。拿人的手短，無論是政治人物，智庫，媒體，都不得不俯首聽命。 有多大的金錢 ，就有多大的能量。有多大的能量，就有多大的影響力。這不是天經地義嗎？更何況，猶太人除了鈔票、選票、以及媒體的影響力之外，千年來，他們都全力結交權力高層。因為只有高層，才能發揮真正的影響力。 美國前總統克林頓的獨生女雀兒喜嫁給猶太人。川普與拜登的女婿，也都是 猶太人。猶太人不只影響美國政治經濟，更已經成為白宮家族的一部分。 為什麼美國支持以色列不遺餘力，因為，他們已經變成「生命共同體」 。

結論

由以色列與哈馬斯的衝突而引起的美國國會議員及猶太金主要求三大名校校長辭職的事件，可見美國猶太人的影響力，非同小可。其實，1940 年代，美國反對以色列建國。直到1973 年的贖罪日戰爭，以色列獲勝，美國才把以色列當成「戰略夥伴」，除了經濟援助，很多軍事武器，也多無償提供。而美國的猶太人也自信大增，走路有風，以猶太人為傲。

事實上，以色列對美國貢獻良多，為美國提供反恐情報 ，先進科技技術等。 猶太人在美國所住的社區，也都積極參與教育活動，捐贈消防局，警察局等。 猶太人用貢獻來改變美國人對他們的印象 。也因此，他們人口比例很小 ，影響力卻很大 。他們甚至可以使議院的法案，胎死腹中，也可以讓法案，敗部復活。真有順我者生 ，逆我者死的能耐。

美國台灣人現在有兩大巨星，一個是Nvidia的黃仁勳，一個是AMD的蘇姿丰，另外還有很多小星星，譬如Super Micro的梁見後或是Garmin的高明環等等，不過，他們對於公共事務的參與度不高，台灣意識也不強。美國支持台灣 ，主要是台灣的戰略地位。但是，戰略情勢會改變的。 台灣人要有猶太人那樣的影響力，必須對美國公共事務有更大的參與與貢獻。否則，就像川普說的，台灣科技很強，但是，搶走了美國人的就業機會。也因此，逼迫台積電到美國建廠，以造就美國人的就業機會。這對台灣是好事嗎？ 台灣人如何向猶太人學習，投入智庫，成為台灣的喉舌？贊助政治人物 ，提出有利台灣的法案？用貢獻來提升美國人對台灣人的觀感並強化與美國的關係？

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