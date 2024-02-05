自由開講》 預防心血管疾病一定要知道的事

王志文／高雄小港醫院肝膽胰內科主任

這一波的寒流來襲，使得各大醫院的心血管疾病患者大增，光是這兩週以來在小港醫院就增加了近四成，上週一上班短短半天之內就陸續送來二個心肌梗塞跟一個中風病患。

寒冷的氣溫會使血管收縮，導致血壓升高。它還會使血液變稠，從而導致血栓，這也增加了心肌梗塞、心臟衰竭和腦中風等急性心血管事件的風險。我在此時也會對有三高問題的患者再三叮嚀，「你要做的不只是穿暖而已，你還應該多運動、戒菸、適量營養飲食、適度管理情緒、控制血壓等。「我不認為寒冷的天氣是獨立的風險因素」美國耶魯大學慢性病流行病學系主任Dr. Judith Lichtman說。「你還要試著降低其他風險因素，因為你對溫度無能為力。」

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重金屬已被證實會增加心血管疾病風險

關於心血管疾病風險，還有一個每個人都要關心的議題，就是體內重金屬的積累。美國國家健康與營養調查（NHANES）是美國國家疾病控制和預防中心（CDC）持續最久的一項全國性調查，長達20年的調查發現鉛暴露與死亡率增加有關，與血鉛水準為〈10 μg/dL 的人相比，血鉛水準為 20–29 μg/dL 的個體死亡率增加了 46%，心血管系統死亡率增加了 39%1。證據表明，減少砷、鉛、鎘等重金屬的暴露使美國心血管疾病死亡率下降了32%。

因此美國心臟協會特別於2023年6月12日發表聲明：「低水平接觸重金屬幾乎是普遍存在的，它會增加心血管疾病，特別是冠狀動脈疾病、中風、周邊動脈疾病的負擔以及心臟病引起的過早死亡2。」

美國心臟協會特別於2023年6月12日發表聲明：「低水平接觸重金屬幾乎是普遍存在的，它會增加心血管疾病，特別是冠狀動脈疾病、中風、周邊動脈疾病的負擔以及心臟病引起的過早死亡。（https://www.heart.org/en/news/2023/06/12/higher-cardiovascular-risk-linked-to-toxic-metals-found-in-everyday-life）

這份聲明由美國心臟協會的Gervasio A. Lamas醫學博士共同撰寫並主持，他同時也是哥倫比亞大學心臟病學系主席兼Mount Sinai醫學中心醫學部主任。Dr.Lamas主席補充說明：「我們驚訝的發現，數十年來，流行醫學和環境科學是脫節的，雖然公共衛生科學家一次又一次地證明有毒金屬與心血管疾病有關，但心臟病醫學家現在才接受這個關聯和實證的有效性。」

重金屬無法降解 會不斷累積

小港醫院職業醫學科主任楊鎮誠表示，國人普遍對重金屬傷害的知識是欠缺的，有很多在國際醫學領域都已經證實的事情，一般人可能都還不知情，所以在身體保健的判斷上就會有盲點。以最普遍的PM2.5空氣汙染而言，中部以南地區的PM2.5都高達世衛組織（WHO）的5–6倍之多3。WHO不斷發出嚴肅的警告，影片中（見連結）更明白揭示：「每一次呼吸，都將砷、鉛、黑炭等有毒化合物沉積得更深，播下癌症的種子。並直接進入血液，破壞整個身體。」更何況台灣地窄人稠，工業排放的汙染也不少，這些都會進一步影響土壤及食物。

楊鎮誠醫師特別強調：「重金屬的議題一直沒有受到應有的重視，主要還在於它的危害不是立即的，像鉛、鎘在人體內的半衰期長達十年到數十年。但因它無法降解，所以會持續積累，也會在生命中不斷滲出。研究中也證實，老年人尿液中的有毒金屬含量更高。」

（圖：擷取自https://breathelife2030.org/

如何清除體內的重金屬

高醫大醫學院副院長暨小港醫院院長郭昭宏為我們做了更詳細的解說：「這些重金屬透過引起氧化壓力、損害血管內皮細胞和改變脂質代謝等機制對心血管系統產生影響。對於抗氧化功能的干擾尤為重要，它抑制谷胱甘肽（抗氧化物）的合成和功能，降低了高密度脂蛋白的抗氧化作用，過量的自由基導致動脈粥狀硬化。」 大家當然更關心如何解決重金屬殘留問題，郭昭宏院長說，醫學上經證實的有以下三種：

1. 螯合劑乙二胺四乙酸（EDTA）和二巯基琥珀酸（琥珀酸）可去除人體中的重 金屬，尤其是鉛和鎘。但根據美國國家衛生研究院的報告，螯合劑治療過程中常見頭痛、發燒、高/低血壓、永久性腎臟損傷、心臟衰竭等副作用，所以只適合急性中毒的處理4。

2. 體內的鈣、鐵、鋅、銅含量足夠，在一定程度上可以影響重金屬的吸收，因為它們與重金屬的的吸收和代謝途徑相似。但這並不意味著簡單地增加這些元素的攝入，就能有效地預防或治療重金屬中毒。實際上，過量攝入這些元素本身也可能帶來健康風險。最重要的還是預防重金屬中毒。

3. 極少數益生菌菌株經實驗證實可以發揮清除重金屬的作用，其中較明確的是

L. plantarum subsp. plantarum LP66益生菌

L. delbrueckii subsp. lactis LD66益生菌

高醫大醫學院副院長暨小港醫院院長郭昭宏。

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