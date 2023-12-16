自由開講》外交挑戰：吳欣盈參與COP28引發之政治爭議

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民眾黨副總統候選人吳欣盈日前赴杜拜參與2023年聯合國氣候變遷大會（COP28），在14日的質詢時指出，這次峰會中華民國立委、官員連會場藍區都進不去，拿證件進去時還被阻擋，她批評外交部對不起納稅人。外交部表示吳欣盈為具有高度政治敏感性之副總統候選人，行前已告知其候選人身分可能引發中國打壓的風險，建議其重新考量行程。然而，吳欣盈未接受外交部的風險分析而執意前往，外交部也只能尊重並力求管控風險，更高調召開行前記者會，進而導致中國突襲式施壓大會秘書處，停止吳委員換證參與部分會議，並波及其他3位委員，更可能傷害未來我國的參與空間。

接著，吳欣盈辦公室15日聲明表示於出發當日12月4日並無召開記者會，僅在立法院一樓接受媒體聯訪，不知外交部發新聞指稱國會議員「太高調」的論據為何，並且對外交部表示「事前已與我方告知風險，我方仍執意前往」，事前僅有兩次不到30分鐘的會議，更「未曾建議吳委員不要前往」，認為外交部若淪為黨同伐異的政治工具實在令人遺憾。此舉令人不禁思考吳欣盈與外交部之間是否存在著相當大的溝通障礙？

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吳欣盈日前赴杜拜參與2023年COP28，在14日的質詢時指出，這次峰會中華民國立委、官員連會場藍區都進不去，拿證件進去時還被阻擋，她批評外交部對不起納稅人。（本報資料照）

同時，吳欣盈昨日前往國立政治大學出席「政治進入大學2.0–青年與副總統候選人座談」活動時，會前接受媒體聯訪，被問到關於行前高調宣布參與COP28，致使中國在掌握行程的情況下進行施壓，吳欣盈給予的回應為：「斷交部⋯⋯外交部所講的東西，不用再多予置評，那事實就是如此，謝謝。」

對此，外交部今於聲明中指出對吳欣盈辦公室的聲明感到不解及遺憾，並且真正要譴責的對象，是打壓阻礙台灣參與的中國，吳欣盈各種質疑數落不斷，卻不曾譴責中國，只有矛頭對內，令人不解及遺憾。此外，同為視導團團員的民進黨立委洪申翰昨日亦表示這樣的責備既不公允、也不厚道，也不是符合事實的狀況，會讓外交人員的士氣和信任遭受很大的打擊。因此，經由此次事件，凸顯出外交部與吳欣盈委員之間溝通不良，風險評估存在分歧，導致事件引發政治爭議，期許外交及政治互動需要更有效的協調，以確保我國在國際事務中的參與和聲望。

（研究生）

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