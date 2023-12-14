晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》「戰南北」才是歧視性的言論

2023/12/14 12:54

謝志杰

近日，桃園一名國中生以「帝王條款」為題的畫作在學術比賽中獲得特優獎，然而，這項創作引起網紅Cheap的批評，指控其歧視弱勢行人，甚至要求主辦單位要收回獎項。有些網友提出不同看法，還被「Cheap」反嗆「你去嘲諷原住民、同性戀、女權，然後再來說自由創作看看。」讓一個單純的美術比賽，變成一個複雜的事件。

這一切都肇因於台灣交通被CNN形容為「行人地獄」，因此交通部為擺脫此惡名，自今年6月31日起，將汽車駕駛人未禮讓行人之違規行為，加重處罰至6,000元，併記違規點數3點（1年內記達12點者，吊扣駕照2個月），還須接受道路交通安全講習。實施至今5個月，也確實有相當成效，車輛明顯的都會禮讓路人，只是偶而還是會看到有些行人會站在行人穿越道前猶豫不決，有時也會看到行人通過行人穿越道時看手機或慢步通過，讓轉彎車輛看著不斷減少秒數的號誌燈感到十分緊張。

桃園一名國中生以「帝王條款」為題的畫作在學術比賽中獲得特優獎，然而，這項創作引起網紅Cheap的批評，指控其歧視弱勢行人，甚至要求主辦單位要收回獎項。（圖：取自東興國中臉書粉專）

身為用路人也是行人的筆者，初看到「帝王條款」這幅畫作時，相信有不少民眾都跟筆者一樣，都忍不住的發出會心一笑，因為大多數的民眾在通過行人穿越道時，並不會如畫作內的皇帝牽著一隻烏龜通行（喻意行人步行速度如龜），所以許多人並不覺得被冒犯或感到被岐視，只會以一種幽默的態度面對，更何況這個畫作本意只是希望行人和駕駛間互相尊重，並未有歧視的意思。但若要說到歧視，國民黨副總統候選人趙少康日前還語出驚人說：「台北人喜歡吵架、南部人喜歡打架。」將台灣人分南北並下定義，讓筆者身為台北長大的南部人情何以堪？這種「戰南北」才是真正的歧視性的言論。

（作者為博士生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書