自由開講》「戰南北」才是歧視性的言論

謝志杰

近日，桃園一名國中生以「帝王條款」為題的畫作在學術比賽中獲得特優獎，然而，這項創作引起網紅Cheap的批評，指控其歧視弱勢行人，甚至要求主辦單位要收回獎項。有些網友提出不同看法，還被「Cheap」反嗆「你去嘲諷原住民、同性戀、女權，然後再來說自由創作看看。」讓一個單純的美術比賽，變成一個複雜的事件。

這一切都肇因於台灣交通被CNN形容為「行人地獄」，因此交通部為擺脫此惡名，自今年6月31日起，將汽車駕駛人未禮讓行人之違規行為，加重處罰至6,000元，併記違規點數3點（1年內記達12點者，吊扣駕照2個月），還須接受道路交通安全講習。實施至今5個月，也確實有相當成效，車輛明顯的都會禮讓路人，只是偶而還是會看到有些行人會站在行人穿越道前猶豫不決，有時也會看到行人通過行人穿越道時看手機或慢步通過，讓轉彎車輛看著不斷減少秒數的號誌燈感到十分緊張。

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桃園一名國中生以「帝王條款」為題的畫作在學術比賽中獲得特優獎，然而，這項創作引起網紅Cheap的批評，指控其歧視弱勢行人，甚至要求主辦單位要收回獎項。（圖：取自東興國中臉書粉專）

身為用路人也是行人的筆者，初看到「帝王條款」這幅畫作時，相信有不少民眾都跟筆者一樣，都忍不住的發出會心一笑，因為大多數的民眾在通過行人穿越道時，並不會如畫作內的皇帝牽著一隻烏龜通行（喻意行人步行速度如龜），所以許多人並不覺得被冒犯或感到被岐視，只會以一種幽默的態度面對，更何況這個畫作本意只是希望行人和駕駛間互相尊重，並未有歧視的意思。但若要說到歧視，國民黨副總統候選人趙少康日前還語出驚人說：「台北人喜歡吵架、南部人喜歡打架。」將台灣人分南北並下定義，讓筆者身為台北長大的南部人情何以堪？這種「戰南北」才是真正的歧視性的言論。

（作者為博士生）

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