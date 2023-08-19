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自由廣場》駕駛人習慣有待重建

2023/08/19 05:30

◎ 蔡田

日前拜讀貴版讀者吳女士投書「行人地獄有明顯改善」，吳女士描述「如今走在斑馬線上，幾乎每一輛車都會禮讓我通過，以前常會遇到近身竄過的機車，這個月來也少了非常的多。大部份的駕駛人都是很守規矩的停下等候行人通過」，筆者尊重其個人體驗，但實況並非都如此美好，筆者在許多巷弄內，依然目睹汽機車與行人爭道，深究原因，可能是大馬路容易遭警取締裁罰，所以駕駛人在馬路循規蹈矩，不敢越雷池一步，而巷弄內遇警機率低，罕有被罰機率，以致汽機車駕駛人依然故我。可見禮讓行人，尚未深植在駕駛人的內心裡，改善是局部性的暫時現象。

過去許多交通大執法，剛開始大多搞得風風火火，媒體大肆報導、廣為宣傳，執法單位雷厲風行、嚴格取締，所以駕駛人都乖乖配合，不敢稍有差池，但隨著時間的流逝，慢慢的一切回復舊觀，這次禮讓行人的新制是否也會步上虎頭蛇尾，最後不了了之的後塵，猶待觀察，現在尚不能就此斷定已洗刷「行人地獄」成功。

有一位讀者說得很好，現況變好是「因為罰款而被強行糾正禮讓行人，而尚未進步到內化為自發、習慣、尊重行人的深植觀念。進步指標要看行人走在沒有紅綠燈的斑馬線時，駕駛是否主動減速停讓。換言之，要改善行人地獄的惡名，不能只有五物分鐘熱度，初期必須嚴刑峻罰，藉外力整頓，長期必須從教育駕駛人著手，養成發自內心遵守交通規則，不搶快，不欺弱，將禮讓行人內化成習慣，且人人做到，唯有如此，台灣行人地獄的惡名標籤才能徹底撕除。

就在撰文之前，筆者外出辦事，當我走過綠燈號誌的行人穿越道時，一輛小客車就在我面前闖紅燈，急速從我面前呼嘯而過，讓人看得目瞪口呆，可見要真正達到大家都遵守交通規則，汽機車駕駛人都能耐心禮讓行人，我們還有更長的路要走，需要大家共同的繼續努力下去，抱持不達目的絕不中止的信念和毅力，才能成功翻轉台灣行人地獄的不良印象！

（作者是國小退休教師）

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