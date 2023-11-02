自由開講》臺美高房價是誰的錯？

季凡

回到1970年代，美國主流政經界一直在辯論誰應該為超過10%的通貨膨脹率負責。當時第二代芝加哥學派領軍人物，1976年諾貝爾經濟獎得主Milton Friedman經常在許多公開場合激烈辯論，強調真正的黑手就是政府過度干預，特別是當時不當增發的貨幣供給！這對急需尋找替罪羊的社會中，引發了非常引人關注的討論。但這也帶出一個更深層問題：如果真是不當控制的貨幣供給是問題的根源，那麼誰又應該真正承擔責任呢？

臺灣與美國屢創新高的房價到底是誰造成？美國新成交房屋貸款利率近期已經飆升至8%，但S&P前20大城市房價指數在2023又再創下新高，這對多數已熟悉美國經濟景氣循環歷史的人，已經不是用瞠目結舌可以形容。美國利率倒掛理論創始人，杜克大學的Campbell Harvey教授早在今年初多次訪談表示，美國這次是有可能躲過經濟衰退。其中的一個強大理由就是，2022年美國的房價回落幅度非常有限！但究竟是什麼支持如此堅挺的房價，不僅在美國，甚至在臺灣也一樣！恐怕應有更深層的經濟論述支持。

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美國新成交房屋貸款利率近期已經飆升至8%，但S&P前20大城市房價指數在2023又再創下新高，這對多數已熟悉美國經濟景氣循環歷史的人，已經不是用瞠目結舌可以形容。（AFP）

筆者特別從此次QE1 QE2 QE3 Unlimited QE近15年的歷史中回溯，我們發現這期間美國M2貨幣供給量成長為2.5倍（2009/1-2023/8）；S&P前20大城市房價指數成長為2.2倍（2009/1-2023/7）；S&P 500（TR）成長為6倍（2009/1-2023/10）。同時間臺灣M1B貨幣供給量成長為3.2倍（2009/1-2023/8）；信義房屋指數成長為2.7倍（2009/1-2023/7）；臺灣股價報酬指數也成長為6倍（2009/1-2023/10）。這樣15年長尺度上看（貨幣政策有延遲性），類似自然實驗經濟的對照，似乎再次印證Milton Friedman應驗他1963年的名言：無論何時何地，通貨膨脹率都是一種貨幣現象。

（作者為APcore Global Education創辦人）

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