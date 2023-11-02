晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》臺美高房價是誰的錯？

2023/11/02 16:01

季凡

回到1970年代，美國主流政經界一直在辯論誰應該為超過10%的通貨膨脹率負責。當時第二代芝加哥學派領軍人物，1976年諾貝爾經濟獎得主Milton Friedman經常在許多公開場合激烈辯論，強調真正的黑手就是政府過度干預，特別是當時不當增發的貨幣供給！這對急需尋找替罪羊的社會中，引發了非常引人關注的討論。但這也帶出一個更深層問題：如果真是不當控制的貨幣供給是問題的根源，那麼誰又應該真正承擔責任呢？ 

臺灣與美國屢創新高的房價到底是誰造成？美國新成交房屋貸款利率近期已經飆升至8%，但S&P前20大城市房價指數在2023又再創下新高，這對多數已熟悉美國經濟景氣循環歷史的人，已經不是用瞠目結舌可以形容。美國利率倒掛理論創始人，杜克大學的Campbell Harvey教授早在今年初多次訪談表示，美國這次是有可能躲過經濟衰退。其中的一個強大理由就是，2022年美國的房價回落幅度非常有限！但究竟是什麼支持如此堅挺的房價，不僅在美國，甚至在臺灣也一樣！恐怕應有更深層的經濟論述支持

美國新成交房屋貸款利率近期已經飆升至8%，但S&P前20大城市房價指數在2023又再創下新高，這對多數已熟悉美國經濟景氣循環歷史的人，已經不是用瞠目結舌可以形容。（AFP）

筆者特別從此次QE1 QE2 QE3 Unlimited QE近15年的歷史中回溯，我們發現這期間美國M2貨幣供給量成長為2.5倍（2009/1-2023/8）；S&P前20大城市房價指數成長為2.2倍（2009/1-2023/7）；S&P 500（TR）成長為6倍（2009/1-2023/10）。同時間臺灣M1B貨幣供給量成長為3.2倍（2009/1-2023/8）；信義房屋指數成長為2.7倍（2009/1-2023/7）；臺灣股價報酬指數也成長為6倍（2009/1-2023/10）。這樣15年長尺度上看（貨幣政策有延遲性），類似自然實驗經濟的對照，似乎再次印證Milton Friedman應驗他1963年的名言：無論何時何地，通貨膨脹率都是一種貨幣現象

（作者為APcore Global Education創辦人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書