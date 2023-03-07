社論》思辯中央銀行的職責與貨幣政策

中央銀行上週五宣布總統令，副總裁陳南光請辭獲准。一向對貨幣政策直言不諱的陳南光於任期屆滿之前請辭，既令外界訝異，也關切央行決策機構的理事會，今後是否容不下異議，仍待觀察。貨幣政策至關緊要，舉世皆然，美國聯邦準備理事會（Fed）尤其動見觀瞻，全球金融市場常隨其政策動向而浮沉。我國現今遭遇經濟負成長與民生物價飆漲雙重挑戰，央行決策如何妥善因應，避免整體經濟落入停滯膨脹，各方高度關注。

陳南光的學術專長是總體與貨幣經濟學，五年前以「外部學者」身分進入央行理事會。他不改學者性格，在理事會常引據學理和數據，必要時力持異議，公開與央行貨幣決策相左，被外界視為央行「鷹派」理事代表。以去年十二月十五日的央行理事會為例，在提高政策利率○．一二五個百分點（半碼）的決策中，他與中研院院士李怡庭、經濟學者陳旭昇等三位投下反對票，是全部十五位理事的少數。

請繼續往下閱讀...

綜觀當時議事錄，央行判斷台灣消費者物價指數（CPI）年增率已回降，但去年全年仍將高於二％，且經濟成長降溫，以提高政策利率持續緊縮貨幣政策，有助抑制國內通膨預期心理，兼顧穩定物價及整體經濟。另一方面，投反對票的理事雖同意提高利率，但認為○．一二五個百分點無以抑制通膨及預期心理，應以提高○．二五個百分點（一碼）為宜。

如今三個月後以經濟指標檢驗，央行宣稱去年CPI年增率二．九五％，今年元月更逾三％，但全年仍可望降到約二％。相較於央行的樂觀，三位主張提高利率一碼的理事當時指出，升息如以半碼的速度爬行，對抑制通膨及預期心理無法造成有意義的影響；況且每月至少購買一次及十七項重要民生物資物價漲幅較整體CPI年增率高出許多，且已持續一段時日，民眾感受深刻，未來家計部門的通膨預期恐攀高。兩相對照，三位理事顯然較貼近現實。

貨幣政策的決定需要專業，其抉擇涉及取捨有兩面或雙刃性，求取平衡有如走鋼索，須能抓住要點。然而，貨幣政策與其他政策一樣，其影響及於廣大公眾，自應從常民、常識與常理看待，並檢驗其效應。就此而言，近數月來百物皆漲，各項食物、商品不論是否進口原物料的價格齊揚，漲風從實物面擴及服務類，且漲幅大都與成本實際推升不成比例，這就凸顯了物價全面上漲明顯存在預期心理和人為炒作。此時，官方一味強調整體CPI數字不高，仍低於國際一般水準，與庶民實際感受脫節，既無以服人，無助消弭通膨預期心理，更常招致「何不食肉糜」之譏。

儘管國情不同，美國經驗仍有足供借鏡之處。聯準會去年初以來，共升息八次，幅度四．五個百分點。聯準會堅定因應通膨，其來有自。任期最長的主席馬丁（William Martin）一九五○年代曾有名言：央行的任務是在派對進行熱絡時，把潘趣酒碗（punch bowl）端走；換言之，在金融市場逐漸進入榮景時，當機立斷採取措施以防過熱。美國從二○○八年金融危機之後，採取幾近零利率等貨幣寬鬆政策，資金氾濫與低利率造成諸多投資資產價格膨脹，儘管有非理性榮景的警告，聯準會不僅沒移走酒碗，還繼續為金融派對添加香檳，未能在通膨攀高前緊縮貨幣政策。結果是，美國通膨率去年六月創下四十一年來最高的九．一％，迫使聯準會改弦更張。主席鮑爾八月宣示對抗通膨決心，實現通膨率二％目標前行動不改。

投資銀行出身的鮑爾，數次公開提到，距聯準會兩個街頭外，看到無家可歸者於車道旁紮營，且數目越來越多，讓他驚覺經濟榮景表象懸殊的另一面，決策時須顧及低收入者。他強調，利率上升、經濟成長和就業趨緩帶來痛苦，但較未能壓抑通膨的代價相對輕微。誠然，全球物價高漲肇因主要來自供給面，非貨幣政策所能獨挽狂瀾，但阻斷通膨金流、壓抑預期心理，且通膨率已超標的情況，只是回復央行本職：力求金融、內外幣值穩定，才是央行法定首要目標；台灣央行自應見賢思齊。

經濟現象常利害並至，具兩面性的貨幣政策尤須力求平衡。多年來，台灣習於讓公營事業吸收進口價格上漲，導致台電、中油等虧損連連，更有資源浪費和效率低下的惡果，這一部分並未反映於物價統計；掃進地毯下的問題依然存在，浮濫的補貼終歸須全民負擔。有如鮑爾，做經濟決策者不能不從大局和升斗小民的角度著眼，廣納異議。台灣經濟正面臨嚴肅考驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法