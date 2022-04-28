自由廣場》IMF示警 中國下個房產未爆彈在銀行

◎ 陳鴻達

過去一年多來，中國恆大等房地產公司的債務違約，以及債券價格崩跌的消息不斷。國際貨幣基金(IMF)在上週公布的全球金融穩定報告中指出，中國這一年來鬧得人心惶惶的房地產公司債部分，約只佔GDP的二％，而房地產公司銀行的貸款約佔GDP的八％。也就是說銀行背的未爆彈比債券還大四倍。

IMF的報告指出，中國整個房地產業的總負債約佔該國GDP的四分之一，這其中的一半屬風險性負債，有流動性不足的風險。目前中國房地產業在國際市場大概發行了兩千一百億美元的債券，由於債信太差，違約頻傳，因此這些債券的市值在一年內下跌超過一半。這使得國際投資者對其信心蕩然無存，未來也很難再從國際市場中借到錢。

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更麻煩的是各種狀況疊加在一起，讓風險不斷地堆高與增強。例如過去房地產業多仰賴預售屋，拿購屋者的錢來蓋房子。現在買盤縮手，房地產業者的資金收入減少，已經開始出現流動性問題。但中國政府為了避免房地產公司賣了預售屋後倒閉，因此要求房地產業者提供更多的交屋保障，這又讓房地產公司的財務負擔更大。原本財務勉強可以的公司，現在反而淪為高風險公司。這一連串的情況都使得房地產業者資金的流動性更困難，風險越滾越大，甚至外溢到整個房地產市場。

儘管中國房地產供過於求已經有一段很長的時間，但近年來預售未完成屋還是快速成長，據估計從二零一五年至今又累計增加超過三十億平方公尺的建案，其中一半是由有財務風險的房地產公司所經建。未來這些預售屋能否如期完工，不僅關係到消費者的權益，也會影響附近建案的價格，甚至是相關開發商的資產價值與償付能力。目前陸續出現房地產業者倒閉的爛尾樓，更讓消費者不敢進場購屋，也使房市更加嚴峻。

中國由於房地產市場的危機與武漢肺炎疫情，使得其金融脆弱性不斷上升。由於中國經濟成長低於預期，也將影響到全球經濟的展望。過去帶動中國經濟成長的房地產業，現在反而成為危及金融穩定的來源。

（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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