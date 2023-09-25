法操》拿刀架脖劫6千重判7年，加重強盜是什麼？

報導中蘇姓送貨司機遭法院以加重強盜罪判刑7年3個月，以刑法來說已經是重罪，所謂的加重強盜罪是什麼，他跟一般的竊盜罪有什麼不同？

◎法操司想傳媒

據報導指出，蘇姓送貨男司機為了謀財，在台南某店前以筍刀架押正在洗碗盤的婦人，人在屋內的丈夫聞聲拿鐵棍出來質問蘇「要做什麼」？蘇自稱是通緝犯、要錢，因刀架在女方脖子，受害女子丈夫嚇得交出6千元打發對方，台南地院依加重強盜罪判蘇嫌7年3月徒刑。



報導中蘇姓送貨司機遭法院以加重強盜罪判刑7年3個月，以刑法來說已經是重罪，所謂的加重強盜罪是什麼，他跟一般的竊盜罪有什麼不同？

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刑度差很大！強盜與竊盜差在哪裡？

刑法第320條規定：「意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪，處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金。意圖為自己或第三人不法之利益，而竊佔他人之不動產者，依前項之規定處斷。前二項之未遂犯罰之。」

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而強盜罪則是規定在328條：「意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，至使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處五年以上有期徒刑。以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同。犯強盜罪因而致人於死者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑；致重者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑。第一項及第二項之未遂犯罰之。預備犯強盜罪者，處一年以下有期徒刑、拘役或九千元以下罰金。」

一個是處五年以下有期徒刑、拘役或五十萬元以下罰金，一個是處五年以上有期徒刑，刑度差別相當大（有期徒刑與拘役的差別，請參考法操文章）。

一般偷人家東西的行為，就是把別人的東西拿走或拿給其他人且具有不法的意圖（可能因為缺錢或是貪心起歹念），而以非暴力或和平的手段取走他人的動產我們就會稱他為竊盜罪。

如果行為人除了有不法所有的意圖，還用刑法第328所規定的方式強暴、脅迫等手段使他人喪失抗拒能力，而強取他人財物或使他人交付，就是強盜罪。一個是用非暴力的手段，一個是用暴力的方式拿走被害人的財物，後者不法內含較高，因此在刑度上也有差別。

拿刀架住被害人處七年以上有期徒刑，什麼是加重強盜罪？

加重強盜罪規定在刑法第330條：「犯強盜罪而有第三百二十一條第一項各款情形之一者，處七年以上有期徒刑。前項之未遂犯罰之。」



第330條規定所犯321條第一項為：「犯前條第一項、第二項之罪而有下列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科五十萬元以下罰金：

一、侵入住宅或有人居住之建築物、船艦或隱匿其內而犯之。二、毀越門窗、牆垣或其他安全設備而犯之。三、攜帶兇器而犯之。四、結夥三人以上而犯之。五、乘火災、水災或其他災害之際而犯之。六、在車站、港埠、航空站或其他供水、陸、空公眾運輸之舟、車、航空機而犯之。前項之未遂犯罰之。」

由此可見，報導中的蘇姓司機拿著筍刀架住被害人的行為，就是第321條第一項第三款的「攜帶兇器而犯之」。

蘇姓司機犯罪所得雖然僅有6千元，但強盜罪對被害人的生命法益具有強大的威脅，法官才會判處7年3個月的有期徒刑。法操也要提醒您，經濟困頓時應尋求正規的管道求職、謀詢社會資源的協助，切勿鋌而走險。

本文經授權轉載自法操 拿刀架脖劫6千重判7年，加重強盜是什麼？

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