胡，怎麼說》金門就如「山海關」，郭柯侯三隻小豬搶當「吳三桂」!

胡文輝

金門有如中華民國的「山海關」，郭柯侯三隻小豬搶著當的就是現代版「吳三桂」!

今年823的最大怪現象，就是藍白三隻小豬郭、侯、柯，搶著當「現代吳三桂」，競相提出讓中共黨政軍長驅直入金門的「和平」方案。金門當年曾是國民黨兩蔣政權的「反攻跳板」，現在在藍白三隻小豬的和平方案，根本就配合中共統戰、被中國當做「併吞台灣的跳板」！

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三隻小豬823前後提出的金門方案，一個比一個更吳三桂！（本報資料照）

今年823的最大感慨，就是當年毛澤東、彭德懷、葉飛等率共軍攻不下，而蔣介石、俞大維、胡璉等率國軍守的住的金門，現在白藍三隻小豬主張開關引共、實質棄守的主張之下，很可能就此讓毛澤東未圓之夢死後得圓，而蔣介石則死後遭後生小子背叛，遺恨更增遺憾。尤其是三隻小豬若有人當選總統，則金門之陷共，被當做併吞台灣的跳板，將是中華民國淪亡之開端！

檢視三隻小豬823前後提出的金門方案，可以發現竟然一個比一個更吳三桂！

侯友宜提出兩岸增加新三通，金門和對岸通電、通氣、通橋，在金門舉行金廈大橋公投，這麼一來，門戶直接大開，中國不但100%掌控金門，更因金門—台灣的聯結仍在，中國更可透過金門操控台灣。金廈大橋公投（另二隻小豬也呼應）除了建橋直通，方便中共直接控制金門，政治上若民進黨明年總統再勝選，紅白藍更可藉公投使力，對抗民進黨政府，其至動輒比照大橋公投發動各地親中項目公投，先削弱、再實質肢解中華民國。

侯方案已算夠吳三桂化了，郭台銘更上一層，他提出的兩岸和平倡議，遇要設金門兩岸和平協商辦公室，這就好像把山海關打開，引中共進來，和平會從天上掉下來，但是，免費的和平最貴，中華民國的山海關大開，它的代價就是國家滅亡、民主自由淪喪、台灣落入一黨專政、一人獨裁的黑魔掌中！

柯文哲則後發先至再加碼，把金門做為「兩岸和平實驗區」，這麼一來，他在演出現代版吳三桂之爭戲碼上，看來暫時領先郭、侯了。他尚未提出和平實驗區要搞什麼，但是，從他一路走來堅持兩岸一家親之下，金門成了實驗區，由兩岸紅白共治共管（共產黨+民眾黨）應是基本架構。一國兩制就伸入中華民國金門縣了，終極目標則是把金門當跳板，再過渡到侵入全中華民國，從一國兩制過渡到一國一制、一黨專政，然後呢？中華民國就消失了，台灣人民更沒了民主自由人權.....。

三隻小豬都高喊捍衛中華民國，但是，吳三桂當年不是也信誓旦旦要捍衛大明帝國天子嗎？當時的詩人吳梅村在《圓圓曲》有句詩刺破吳三桂開關引清兵入關、明明叛國賣國卻裝著捍衛家國的虛假：「慟哭六軍俱縞素，衝冠一怒為紅顏！」吳梅村為避新統治皇朝清帝國的文字獄，不得不歸因於陳圓圓，卻道出吳三桂真實而醜惡的叛國嘴臉。

不管台灣派、中華民國派，你還要把票投給現代吳三桂嗎？

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