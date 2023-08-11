胡，怎麼說》什麼碗糕藍白「共主」？只是習大大的「孝子乖孫」！

◎胡文輝

藍白二黨侯郭柯三人，要找出其中一個當「共主」，或所謂的主流民意大聯盟「盟主」，再把另一個送做堆，當共主（或盟主）的搭配競選副手，被拋掉的第三個，就只能「大局為重」囉。

這是一些藍白有心人士仍未放棄的期待，「下架民進黨」是他們共同的語言和目標，不過，「下架民進黨」後，權力歸誰？誰主浮沉？三人都擺出捨我其誰、當仁不讓的姿態！大局為重？三人都認為大局應以我為重！權力還沒到手，就都露出嚴重的權力飢渴症，未來除非有超越及高出他們很多的闇黑大勢力介入操作，否則，什麼郭柯配、柯郭配、郭侯配、侯郭配...，全都是我呸！我呸！我呸呸呸！

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圖中人物依序為：民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜及鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照）

要搶當藍白共主或盟主，喊喊「捍衛中華民國」，當然是必要的啦，「保護台灣人民」，也是一定要大聲喊的啦。不過，從1949年到當今，以及可以預見的未來，唯一要消滅中華民國、要侵吞台灣的，就是統治中華人民共和國的中共專制政權，藍白二黨柯郭侯三人搶當共主，開口閉口就喊「捍衛中華民國」、「保護台灣人民」，卻不敢喊反共、不敢喊抗中，你們嘴巴喊的捍衛、保護，都只是用嘴巴在「放屁」！放臭屁！放狗屁！

不但不敢反共、不敢抗中，比軟腳蝦更軟腳，藍白二黨三人簡直在爭著當習大大的乖孫、孝子賢孫！例如，台海危機都是中共政權製造的，中共軍機軍艦逼近台灣空域海域，威嚇台灣，除了中共軍頭習近平下令還會有誰？藍白二黨三人卻有如「中共發言人」，專講中共的話，怪罪台灣政府、歸責民進黨，這難道不是搶著當習大大的孝子乖孫！？還講什麼碗糕共主、盟主？難道是習大大派他的孝子乖孫來統治台灣嗎？謊謬！無恥！

最近，中國河北涿州市等地，被中國政府當做京城北京及習大大籌建中新都雄安新區的洩洪區，全城人民猝不及防突然遭洪水淹沒，人民死傷慘重、財產損失巨大，但在中共操控的主流論調，認為犧牲涿州保北京，總括來說是利大於弊，CP值很高！中國拍的歷史故事連續劇「天下長河」，也呼應共黨定調的此一主弦律。

藍白軍每每質疑台灣和美日等結盟，抗拒中共侵吞，把台灣當做美國的「馬前卒」隨時準備被犧牲，置人民於戰爭的險境。就以涿州被中共犧牲的例子來看，台灣如選擇靠向中共，在美中衝突時，更將立即、馬上、突然被中共政權犧牲掉，以保護中國本土。

最後要問藍白二黨侯柯郭三人兩個問題：

1，台灣是不是中華人民共和國（中國）的一部分？

2，中華民國、中華人民共和國是不是互不隸屬的兩個主權獨立國家？

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