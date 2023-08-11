晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 專欄

胡，怎麼說》什麼碗糕藍白「共主」？只是習大大的「孝子乖孫」！

胡文輝

胡文輝

2023/08/11 02:18

◎胡文輝

藍白二黨侯郭柯三人，要找出其中一個當「共主」，或所謂的主流民意大聯盟「盟主」，再把另一個送做堆，當共主（或盟主）的搭配競選副手，被拋掉的第三個，就只能「大局為重」囉。

這是一些藍白有心人士仍未放棄的期待，「下架民進黨」是他們共同的語言和目標，不過，「下架民進黨」後，權力歸誰？誰主浮沉？三人都擺出捨我其誰、當仁不讓的姿態！大局為重？三人都認為大局應以我為重！權力還沒到手，就都露出嚴重的權力飢渴症，未來除非有超越及高出他們很多的闇黑大勢力介入操作，否則，什麼郭柯配、柯郭配、郭侯配、侯郭配...，全都是我呸！我呸！我呸呸呸！

圖中人物依序為：民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜及鴻海集團創辦人郭台銘。（資料照）

要搶當藍白共主或盟主，喊喊「捍衛中華民國」，當然是必要的啦，「保護台灣人民」，也是一定要大聲喊的啦。不過，從1949年到當今，以及可以預見的未來，唯一要消滅中華民國、要侵吞台灣的，就是統治中華人民共和國的中共專制政權，藍白二黨柯郭侯三人搶當共主，開口閉口就喊「捍衛中華民國」、「保護台灣人民」，卻不敢喊反共、不敢喊抗中，你們嘴巴喊的捍衛、保護，都只是用嘴巴在「放屁」！放臭屁！放狗屁！

不但不敢反共、不敢抗中，比軟腳蝦更軟腳，藍白二黨三人簡直在爭著當習大大的乖孫、孝子賢孫！例如，台海危機都是中共政權製造的，中共軍機軍艦逼近台灣空域海域，威嚇台灣，除了中共軍頭習近平下令還會有誰？藍白二黨三人卻有如「中共發言人」，專講中共的話，怪罪台灣政府、歸責民進黨，這難道不是搶著當習大大的孝子乖孫！？還講什麼碗糕共主、盟主？難道是習大大派他的孝子乖孫來統治台灣嗎？謊謬！無恥！

最近，中國河北涿州市等地，被中國政府當做京城北京及習大大籌建中新都雄安新區的洩洪區，全城人民猝不及防突然遭洪水淹沒，人民死傷慘重、財產損失巨大，但在中共操控的主流論調，認為犧牲涿州保北京，總括來說是利大於弊，CP值很高！中國拍的歷史故事連續劇「天下長河」，也呼應共黨定調的此一主弦律。

藍白軍每每質疑台灣和美日等結盟，抗拒中共侵吞，把台灣當做美國的「馬前卒」隨時準備被犧牲，置人民於戰爭的險境。就以涿州被中共犧牲的例子來看，台灣如選擇靠向中共，在美中衝突時，更將立即、馬上、突然被中共政權犧牲掉，以保護中國本土。

最後要問藍白二黨侯柯郭三人兩個問題：

1，台灣是不是中華人民共和國（中國）的一部分？

2，中華民國、中華人民共和國是不是互不隸屬的兩個主權獨立國家？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書