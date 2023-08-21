自由開講》中國經濟下行與刺激經濟政策成效預判

2023年上半年中國經濟成長不如預期，包括在消費、投資和出口拉動經濟成長的「三駕馬車」呈現疲軟之姿，房地產不確定性仍高，以及地方財政收支入不敷出等和青年失業率飆高等狀況。儘管中共當局提出降息、刺激消費等振興經濟措施，但成效仍受外界存疑，歸咎原因，主要是中國在過去嚴格的疫情管控措施以及中共當局過度強調「凡是政治優先」的經濟政策，致使目前刺激經濟政策的成效不彰。

黃智聰／政大財政系教授、林展暉／民進黨中國部研究員

壹、中國近期總體經濟情勢

自2022年底，中國當局對新冠疫情由「動態清零」轉變為解封策略，中國經濟並未出現預期的強勁反彈，反而呈現疲弱之勢。中國在2023年第二季的GDP同比增長6.3％，雖因比較的基期低使其比第一季的4.5％高，但仍低於一般預期的6.7％到7.0％左右，儘管這段時間中共領導人習近平接見比爾蓋茲、馬斯克等美商企業領袖，也在7月24日政治局開會討論「中國當前經濟形勢和經濟工作」，強調要將「穩就業」與「調整房市政策」列為首要課題，試圖提振中國經濟的用意不可言喻，但衡諸當前中國經濟情勢，仍然面臨內外交迫的困境。

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一、 中國經濟的內部系統性危機

消費、投資和出口是拉動經濟成長的「三駕馬車」，從中國的GDP組成分析，在消費方面，中國人民消費者信心的持續低迷，社會消費品零售總額的成長率自2023年4月份18.4%一路往下，到6月份年增僅3.1％，低於預期的3.3％，只有4月份年增率的1/3，顯見，中國民間與企業仍持續擔憂萬一疫情復燃，可能必須重新面對新一波防控措施。因此，民眾寧願選擇將剩餘資金存入銀行，形成超額儲蓄，致使民間未出現報復性消費與補償性消費等刺激經濟的態勢。

在投資方面，中國固定資產投資（fixed Asset）分為「國有控股」與「民間」兩大類，國有控股投資常做為經濟下行衰退時的重要支撐，截至2023今年6月累計年增率為8.1%，但民間固定投資卻可以反映中國經濟的未來；然而，截至2023今年6月中國民間投資累計年增率為-0.2%。換言之，中國經濟投資動能呈現國營企業苦撐，民間企業投資卻步的樣態。

中國經濟除了內憂不斷之外，外部國際政經環境與美國因素更讓中國經濟雪上加霜。在進出口方面，中國在2023年上半年與6月的進出口雙降。在上半年，以美元計價中國出口年減3.2％，進口下降6.7％。中國出口斷崖式下滑主要受到全球經濟趨緩與政治緊張局勢之影響。再者，中國貿易結構發生變化，過去中國主要貿易夥伴以歐盟、日、美為主，但在地緣政治驅使與俄烏戰爭的等因素，現今東協國家（ASEAN）成為中國最大貿易夥伴，俄羅斯也成為中國出口貿易大國。然而上述兩地的經濟規模遠低於歐美等國，讓出口意外大跌，也使得拉動中國經濟成長的動力明顯不足。

自2022年底，中國當局對新冠疫情由「動態清零」轉變為解封策略，中國經濟並未出現預期的強勁反彈，反而呈現疲弱之勢。（Bloomberg）

二、 房地產存在不確定性

根據中國國家統計局公佈的數據，2023年上半年，全中國房地產開發投資累計年減7.9％，中國商品房銷售面積累計也是減5.3%，民眾消費意願疲軟，也反映在房地產市場，儘管中共中央政治局會議提到房地產市場首次明確表態，「中國房地產供求關係發生重大變化，需要調整、優化房地產政策以適應新形勢。」但過往地產商透過高槓桿操作進行土地開發，形成一系列違約和爛尾樓問題，在市場供給大於需求的過量供給情況下，形成房地產泡沫化，也讓恆大、碧桂園等知名房企負債累累。其中，恆大近兩年虧損超過8,000億人民幣，負債人民幣超過2.4兆元；而中國最大房企碧桂園預計2023年上半年虧損450億至550億人民幣，並從2023年8月14日起，將停牌公司旗下的11檔債券。中國房企退市潮迫在眉睫，更可能引發新一波中國金融危機。

三、 地方財政收支失衡

中國債台高築的現象不僅出現在房地產業，地方政府的兩大財政收入，一是出售土地收入因房地產不景氣，土地價格下跌而收入大減；另一是企業繳交所得稅收入也因歐美市場也不景氣，企業在面對盈餘下滑或虧損而苦撐之際，其繳納的租稅大幅下降。然而，因為Covid-19疫情關係，2022年，中國光是31個省市區在購買疫苗和PCR核酸檢測費用與建方艙醫院等疫情防控措施面，至少支出3,520億人民幣（1.5兆台幣），地方政府入不敷出的情況讓債務不斷堆高，累計債務至少達103兆人民幣。中國地方政府在動態清零措施與房市危機的共伴效應影響下，被彭博社列為亞洲2023年最大的金融風險。

四、 中國青年就業形勢艱難

根據中國統計局的失業率調查，2023年6月份中國青年人失業率持續攀升，已連續3個月突破20%，除了青年失業率飆高，中國更艱難的就業困境是高學歷高失業率問題。如果以學歷區分，目前中國初中、高中、專科失業率已有明顯降幅，唯一保持失業率上升趨勢的，正是大學及以上學歷的人口，而今年中國大學畢業生人數衝上1,158 萬人，創歷史新高。但是，當前中國企業對求職者工作經驗相當重視，據中國經濟專家陳沁統計，20237月在500萬個招聘職缺中，有將近330萬個職缺要求工作經驗1至5年，且大學畢業社會新鮮人的職缺僅佔20萬個。顯見，高學歷高失業率的人口增加，與勞動市場相對工作機會減少有關。

貳、 中國振興經濟措施與成效評估

中國經濟低迷不振，加上過往可帶動中國經濟成長動力的房產業陷入泥淖，預估中國經濟復甦難度將會不小。儘管中國推出一系列刺激經濟政策，但目前的力道明顯不足，故要達到2023年明訂5％經濟成長率的目標，仍相當具有挑戰性。

一、 當前中國振興經濟的措施

首先在銀行利率方面，有別於各國紛紛啟動升息打擊通貨膨脹，中國卻一反常態啟動市場寬鬆。中國人民銀行（央行）採取的手段包括「7天期逆回購利率」、「常備借貸便利利率（SLF）」、「一年期中期貸款便利（MLF）」調降，目的是刺激信貸需求、滿足金融機構短期的大額流動性需求、調節金融機構中期融資成本，以提振金融信心而達到刺激經濟的效果，然而，在世界各國央行立場一致的升息作為下，中國央行這一套連續降息組合，表明其領導階層對經濟的衰退的擔憂程度。

再者，在刺激消費部分，中國發改委頒布《關於恢復和擴大消費的措施》，其中包含20條措施，藉以刺激內需消費，拉動整體經濟增長。這20條措施包括針對汽車、住房、白色家電等大宗消費，以及對餐飲、國內旅遊、健康服務等服務業消費的促進措施。

另外，中國也針對房地產及青年失業分別也提出振興措施，其中，支持房地產企業的「金融16條」，為2022年以來力度最大的支持政策，包括擴大房企融資管道，明確「保交樓」的資金來自政策性銀行，並允許多種貸款展期，和房地產上下游多方面的融資。而在青年失業部分，除了中國教育部提出高校畢業生就業「百日衝刺」系列活動，以及引導畢業生到農村基層從事扶貧工作和青年就業服務攻堅行動。

二、 經濟措施的成效評估

當前中國國務院總理李強所推出的三大新政，一是擴大內需，其次是挽救房地產，第三是解決青年失業。最近也放寬了「共同富裕」的政策，這是擴大內需的手段之一。 但是，中國在短期內發布更加寬鬆的刺激消費市場措施，例如《關於恢復和擴大消費措施的通知》，充其量只能防止經濟顯著下滑，仍然難以扭轉經濟成長放緩的趨勢。在房地產政策方面，中國央行、住建部等部委指導政策性銀行，透過專項借款方式支持保交樓，不過，房地產企業想獲得上述的低利紓困資金並不容易。

在觀光旅遊刺激消費部分，2023年上半年中國國內旅遊達23.84億人次，比前一年同期增加9.29億人次，成長63.9%，中國國內旅遊總人次明顯增長。然而在國際旅客入境人數上，卻因為中國嚴格的疫情政策、地緣政治緊張、以及祭出針對外籍人士的《反間諜法》，2023今年第一季中國入境旅客只有5.2萬人，比起疫情前的觀光遊客人數減少99%。由此可知，中國並未因此賺取到疫後全球報復性旅遊潮的觀光財。

由前述可知，當前全球處於升息的環境，外部需求疲軟，不利於中國對外貿易的維持。而中國民營企業與外資在中國的投資信心尚待恢復，中國民眾和外國觀光財的消費復甦也有諸多問題。因此當前中國所面臨的是，中國經濟成長所仰賴的出口、投資、消費「三駕馬車」幾乎完全熄火的困境。

參、 結論

當前中國經濟疲軟的原因，可溯源自中共當局處理國內經濟與社會議題時仍著重政治性思維，包括在新冠疫情期間以動態清零作為實施省／市全面封鎖與大規模檢測，讓國內經濟活動如同一攤死水。當前中國消費者對中國的經濟復甦仍持懷疑態度，對就業和收入成長的預期已轉為負面。近來中國爆發減薪潮，從中央到地方、國企到民企，減薪的情況屢見不鮮，更加劇了人們對未來經濟的擔憂。

再者，中共威權主義擴張與對新疆、香港的人權壓迫，也使得西方民主國家加深對中國的防範與圍堵。美國對中國主要戰略是，聯合民主同盟國家削弱中國經濟實力，進一步限縮中國軍事發展、防止中國透過上海合作組織與、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等國際組織、以及實施「一帶一路」戰略在國際上拉幫結派以威脅印太地區和平穩定的現狀。

中國面對自改革開放以來罕見的經濟慘況，就要施打強心針以挽救中國經濟，就必須要針對「凡是政治優先」的習近平經濟學進行宏觀調控，對內要避免因維穩而對社會造成的衝擊，要鬆綁「國進民退」的社會主義公有制，以及修正「反間諜法」等以增加民企與外商投資信心；對外則要重拾鄧小平的「韜光養晦」外交方針，如此中國才有可能避免成為逐漸走向沒落的經濟大國。

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