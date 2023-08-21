晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中國經濟下行與刺激經濟政策成效預判

2023年上半年中國經濟成長不如預期，包括在消費、投資和出口拉動經濟成長的「三駕馬車」呈現疲軟之姿，房地產不確定性仍高，以及地方財政收支入不敷出等和青年失業率飆高等狀況。儘管中共當局提出降息、刺激消費等振興經濟措施，但成效仍受外界存疑，歸咎原因，主要是中國在過去嚴格的疫情管控措施以及中共當局過度強調「凡是政治優先」的經濟政策，致使目前刺激經濟政策的成效不彰。
2023/08/21 16:57

黃智聰／政大財政系教授、林展暉／民進黨中國部研究員

壹、中國近期總體經濟情勢

自2022年底，中國當局對新冠疫情由「動態清零」轉變為解封策略，中國經濟並未出現預期的強勁反彈，反而呈現疲弱之勢。中國在2023年第二季的GDP同比增長6.3％，雖因比較的基期低使其比第一季的4.5％高，但仍低於一般預期的6.7％到7.0％左右，儘管這段時間中共領導人習近平接見比爾蓋茲、馬斯克等美商企業領袖，也在7月24日政治局開會討論「中國當前經濟形勢和經濟工作」，強調要將「穩就業」與「調整房市政策」列為首要課題，試圖提振中國經濟的用意不可言喻，但衡諸當前中國經濟情勢，仍然面臨內外交迫的困境。

一、 中國經濟的內部系統性危機

消費、投資和出口是拉動經濟成長的「三駕馬車」，從中國的GDP組成分析，在消費方面，中國人民消費者信心的持續低迷，社會消費品零售總額的成長率自2023年4月份18.4%一路往下，到6月份年增僅3.1％，低於預期的3.3％，只有4月份年增率的1/3，顯見，中國民間與企業仍持續擔憂萬一疫情復燃，可能必須重新面對新一波防控措施。因此，民眾寧願選擇將剩餘資金存入銀行，形成超額儲蓄，致使民間未出現報復性消費與補償性消費等刺激經濟的態勢。

在投資方面，中國固定資產投資（fixed Asset）分為「國有控股」與「民間」兩大類，國有控股投資常做為經濟下行衰退時的重要支撐，截至2023今年6月累計年增率為8.1%，但民間固定投資卻可以反映中國經濟的未來；然而，截至2023今年6月中國民間投資累計年增率為-0.2%。換言之，中國經濟投資動能呈現國營企業苦撐，民間企業投資卻步的樣態。

中國經濟除了內憂不斷之外，外部國際政經環境與美國因素更讓中國經濟雪上加霜。在進出口方面，中國在2023年上半年與6月的進出口雙降。在上半年，以美元計價中國出口年減3.2％，進口下降6.7％。中國出口斷崖式下滑主要受到全球經濟趨緩與政治緊張局勢之影響。再者，中國貿易結構發生變化，過去中國主要貿易夥伴以歐盟、日、美為主，但在地緣政治驅使與俄烏戰爭的等因素，現今東協國家（ASEAN）成為中國最大貿易夥伴，俄羅斯也成為中國出口貿易大國。然而上述兩地的經濟規模遠低於歐美等國，讓出口意外大跌，也使得拉動中國經濟成長的動力明顯不足。

自2022年底，中國當局對新冠疫情由「動態清零」轉變為解封策略，中國經濟並未出現預期的強勁反彈，反而呈現疲弱之勢。（Bloomberg）

二、 房地產存在不確定性

根據中國國家統計局公佈的數據，2023年上半年，全中國房地產開發投資累計年減7.9％，中國商品房銷售面積累計也是減5.3%，民眾消費意願疲軟，也反映在房地產市場，儘管中共中央政治局會議提到房地產市場首次明確表態，「中國房地產供求關係發生重大變化，需要調整、優化房地產政策以適應新形勢。」但過往地產商透過高槓桿操作進行土地開發，形成一系列違約和爛尾樓問題，在市場供給大於需求的過量供給情況下，形成房地產泡沫化，也讓恆大、碧桂園等知名房企負債累累。其中，恆大近兩年虧損超過8,000億人民幣，負債人民幣超過2.4兆元；而中國最大房企碧桂園預計2023年上半年虧損450億至550億人民幣，並從2023年8月14日起，將停牌公司旗下的11檔債券。中國房企退市潮迫在眉睫，更可能引發新一波中國金融危機。

三、 地方財政收支失衡

中國債台高築的現象不僅出現在房地產業，地方政府的兩大財政收入，一是出售土地收入因房地產不景氣，土地價格下跌而收入大減；另一是企業繳交所得稅收入也因歐美市場也不景氣，企業在面對盈餘下滑或虧損而苦撐之際，其繳納的租稅大幅下降。然而，因為Covid-19疫情關係，2022年，中國光是31個省市區在購買疫苗和PCR核酸檢測費用與建方艙醫院等疫情防控措施面，至少支出3,520億人民幣（1.5兆台幣），地方政府入不敷出的情況讓債務不斷堆高，累計債務至少達103兆人民幣。中國地方政府在動態清零措施與房市危機的共伴效應影響下，被彭博社列為亞洲2023年最大的金融風險。

四、 中國青年就業形勢艱難

根據中國統計局的失業率調查，2023年6月份中國青年人失業率持續攀升，已連續3個月突破20%，除了青年失業率飆高，中國更艱難的就業困境是高學歷高失業率問題。如果以學歷區分，目前中國初中、高中、專科失業率已有明顯降幅，唯一保持失業率上升趨勢的，正是大學及以上學歷的人口，而今年中國大學畢業生人數衝上1,158 萬人，創歷史新高。但是，當前中國企業對求職者工作經驗相當重視，據中國經濟專家陳沁統計，20237月在500萬個招聘職缺中，有將近330萬個職缺要求工作經驗1至5年，且大學畢業社會新鮮人的職缺僅佔20萬個。顯見，高學歷高失業率的人口增加，與勞動市場相對工作機會減少有關。

貳、 中國振興經濟措施與成效評估

中國經濟低迷不振，加上過往可帶動中國經濟成長動力的房產業陷入泥淖，預估中國經濟復甦難度將會不小。儘管中國推出一系列刺激經濟政策，但目前的力道明顯不足，故要達到2023年明訂5％經濟成長率的目標，仍相當具有挑戰性。

一、 當前中國振興經濟的措施

首先在銀行利率方面，有別於各國紛紛啟動升息打擊通貨膨脹，中國卻一反常態啟動市場寬鬆。中國人民銀行（央行）採取的手段包括「7天期逆回購利率」、「常備借貸便利利率（SLF）」、「一年期中期貸款便利（MLF）」調降，目的是刺激信貸需求、滿足金融機構短期的大額流動性需求、調節金融機構中期融資成本，以提振金融信心而達到刺激經濟的效果，然而，在世界各國央行立場一致的升息作為下，中國央行這一套連續降息組合，表明其領導階層對經濟的衰退的擔憂程度。

再者，在刺激消費部分，中國發改委頒布《關於恢復和擴大消費的措施》，其中包含20條措施，藉以刺激內需消費，拉動整體經濟增長。這20條措施包括針對汽車、住房、白色家電等大宗消費，以及對餐飲、國內旅遊、健康服務等服務業消費的促進措施。

另外，中國也針對房地產及青年失業分別也提出振興措施，其中，支持房地產企業的「金融16條」，為2022年以來力度最大的支持政策，包括擴大房企融資管道，明確「保交樓」的資金來自政策性銀行，並允許多種貸款展期，和房地產上下游多方面的融資。而在青年失業部分，除了中國教育部提出高校畢業生就業「百日衝刺」系列活動，以及引導畢業生到農村基層從事扶貧工作和青年就業服務攻堅行動。

二、 經濟措施的成效評估

當前中國國務院總理李強所推出的三大新政，一是擴大內需，其次是挽救房地產，第三是解決青年失業。最近也放寬了「共同富裕」的政策，這是擴大內需的手段之一。 但是，中國在短期內發布更加寬鬆的刺激消費市場措施，例如《關於恢復和擴大消費措施的通知》，充其量只能防止經濟顯著下滑，仍然難以扭轉經濟成長放緩的趨勢。在房地產政策方面，中國央行、住建部等部委指導政策性銀行，透過專項借款方式支持保交樓，不過，房地產企業想獲得上述的低利紓困資金並不容易。

在觀光旅遊刺激消費部分，2023年上半年中國國內旅遊達23.84億人次，比前一年同期增加9.29億人次，成長63.9%，中國國內旅遊總人次明顯增長。然而在國際旅客入境人數上，卻因為中國嚴格的疫情政策、地緣政治緊張、以及祭出針對外籍人士的《反間諜法》，2023今年第一季中國入境旅客只有5.2萬人，比起疫情前的觀光遊客人數減少99%。由此可知，中國並未因此賺取到疫後全球報復性旅遊潮的觀光財。

由前述可知，當前全球處於升息的環境，外部需求疲軟，不利於中國對外貿易的維持。而中國民營企業與外資在中國的投資信心尚待恢復，中國民眾和外國觀光財的消費復甦也有諸多問題。因此當前中國所面臨的是，中國經濟成長所仰賴的出口、投資、消費「三駕馬車」幾乎完全熄火的困境。

參、 結論

當前中國經濟疲軟的原因，可溯源自中共當局處理國內經濟與社會議題時仍著重政治性思維，包括在新冠疫情期間以動態清零作為實施省／市全面封鎖與大規模檢測，讓國內經濟活動如同一攤死水。當前中國消費者對中國的經濟復甦仍持懷疑態度，對就業和收入成長的預期已轉為負面。近來中國爆發減薪潮，從中央到地方、國企到民企，減薪的情況屢見不鮮，更加劇了人們對未來經濟的擔憂。

再者，中共威權主義擴張與對新疆、香港的人權壓迫，也使得西方民主國家加深對中國的防範與圍堵。美國對中國主要戰略是，聯合民主同盟國家削弱中國經濟實力，進一步限縮中國軍事發展、防止中國透過上海合作組織與、RCEP（區域全面經濟夥伴協定）等國際組織、以及實施「一帶一路」戰略在國際上拉幫結派以威脅印太地區和平穩定的現狀。

中國面對自改革開放以來罕見的經濟慘況，就要施打強心針以挽救中國經濟，就必須要針對「凡是政治優先」的習近平經濟學進行宏觀調控，對內要避免因維穩而對社會造成的衝擊，要鬆綁「國進民退」的社會主義公有制，以及修正「反間諜法」等以增加民企與外商投資信心；對外則要重拾鄧小平的「韜光養晦」外交方針，如此中國才有可能避免成為逐漸走向沒落的經濟大國。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

編輯精選

政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書