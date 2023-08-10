自由開講》卡努颱風來襲，桃園為何會「善變」？

蔡守崴

在上週卡努颱風逼近台灣之際，北台灣多數縣市於8月3日宣佈停班停課。許多民眾欣喜若狂，紛紛至台北市長蔣萬安、宜蘭縣長林姿妙等縣市首長粉專發表如「地表最帥的市長」、「最愛縣長了」等深情留言。然而，桃園市長張善政粉專下則有著截然不同的樣貌。不少市民無法理解為何原本在杜蘇芮颱風侵襲時表態跟進北北基決策的市府卻在一週後髮夾彎，故在市長的臉書貼文下宣洩不滿。

張善政市府的澄清和後來的狀況

張善政市長於2日宣佈桃園市正常上班上課時強調，此次決定並無脫離「基北北桃共同決策」的框架，但由於氣象數據顯示颱風對桃園的預期影響並未達到放假標準，因此市府仍需要遵照標準流程做決定，而非盲從其他縣市的做法。根據氣象局資訊，發佈陸上颱風警報的縣市並不包含桃園，桃園被卡努暴風圈侵襲的機率亦為全北台灣當中最低，為67%。

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根據氣象局資訊，發佈卡努陸上颱風警報的縣市並不包含桃園，桃園被卡努暴風圈侵襲的機率亦為全北台灣當中最低，為67%。（本報資料照）

然而，桃園市議員余信憲同樣也貼出氣象局的風力預測，內容指出桃園市在3日6點至12點之間的平均風力較台北市強（桃園為5到6級，台北為4到5級），使其不解為何市府仍執意宣佈正常上班上課。到了3日當天，桃園各區在6點至12點的實際風速各有不同，當中新屋區數值最高，於每秒8.9和10.4公尺之間（為5級風），而其餘地區的風速則皆低於此範圍（資料來源：觀測資料查詢系統）。另外，桃園山區雨量在3日並無超過200毫升，平地亦無超過350毫升（資料來源：NCDR天氣與氣候監測網站），所以無論是風級和雨量都沒有達到停班停課門檻。

8月3日累積雨量圖。（圖：NCDR天氣與氣候監測官網）

即使如此，當天仍有不少網友表示風很強大，甚至隔天（4日）一早還傳出了位於藝文特區的桃園啤酒節帳篷倒塌的悲劇，讓桃園市議員黃瓊慧等民意代表感到憤怒，認為是市府執意讓廠商搭架才導致了此後果，浪費了450萬公帑。不過值得開心的是，原本因此打算取消啤酒節的市府最終決定順從民意延後舉辦，為期兩天的活動也在6日圓滿結束。

目前宣佈颱風假的條件以及向百姓溝通的重要性

目前颱風停班停課相關條件規定，除了該縣市須為颱風暴風半徑在四小時內可能行經之地區以外，也須符合平均風力7級以上或陣風10級以上，或未來一天內山區雨量預測將達200毫米或平地預測將達350毫米的條件，才算符合放假門檻。所以單單只看標準的話，桃園市確實未達放假標準。但除了既有規定之外，政府也應考量路況、車流、通訊效率等變數來決定放假與否。以前桃園市長、現任行政院副院長鄭文燦執政時期為例，在2018年7月瑪莉亞颱風過境時，鄭市長基於共同生活圈的考量，在鄰近縣市皆已宣佈放假時也宣佈將同步進行。但隔天颱風向北偏，使桃園受到較少影響，讓不少民眾認為有「放錯假」的疑慮。這次張善政市長也是出於一定考量才宣佈不放假，兩次的爭議都證明了和市民解釋放假與否背後的理由是很重要的。規定有被民眾瞭解的必要，且地方政府也應視情況而彈性調整決策，唯有如此才能避免各方持續互相誤會和對立。

最後，在討論哪些縣市長最好看的同時，我個人只認為，最帥、最美的人就是無論天氣如何都出門打拚的你們。

（2022桃園十八歲公民權倡議行動發起人、臺灣青年民主協會志工、自學生）

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