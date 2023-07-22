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綠學院觀點》一間健康的儲能公司需要哪些人才？

大爭之世，凡有血氣，必有勝心。一間儲能公司若想要活得久，如何轉型找團隊？如何轉職找位子？具備什麼背景或專業的最容易成功？
綠學院

綠學院

2023/07/22 17:19

李宗融李旭弘

「天乾物燥，小心火燭」真是一句至理名言，地球破紀錄十萬年來最熱，除了加拿大等地的森林大火之外，最近許多地方包含美國、臺灣的儲能系統都發生火災，但儲能是再生能源的救援投手，既然無法避免，OK，那我們來看如何讓它成為可控制的風險。

我們在《儲能系統全解析！行內人揭開儲能概念股在夯什麼》開箱儲能系統，雖然儲能的應用場景很多，也有13種商業模式，但整體來說比較成熟的還是電網端儲能，火災自然就會發生在這裡，因此我們今天先聚焦談電網端儲能，也就是目前國內儲能公司十之八九業務落點之處。

國內的儲能公司多做系統整合，在《一鍵拿下你參與儲能的供應鏈站位競爭分析》提到儲能供應鏈可約略分為上中下游：電芯、模組、系統整合，也就是說我們大多數的儲能公司都屬於下游。在特別重技術的全球儲能產業，如果公司沒有持續在技術及專業上保持領先，也就是跟你的上下游學習，要活得久只怕不容易。

一間健康的儲能公司需要哪些人才？（REUTERS）

大爭之世，凡有血氣，必有勝心。既然想要活得久，如何轉型找團隊？如何轉職找位子？具備什麼背景或專業的最容易成功？我們認為最有機會是下面這四種人（公司）：

太陽光電綠能產業的從業人員：臺灣這些年培育許多太陽能／風電／汽電共生或綠能相關的從業人員，對電力轉換、佈線等知識與技術了解甚深，在發電端搭配儲能正能發揮其產業知識。

電力產業的從業人員：電網端儲能需要與高壓、特高壓昇壓站併接，這是傳統電力產業的擅場，只要稍加訓練，即可立即投入儲能產業發展。

產業分析產業規劃人員：傳統產業分析規劃的技能包括產業鏈分析、市場規模分析、競爭者分析等技能，皆可應用於儲能產業分析。電網不穩定的因素短期都會存在，因此除了電網端儲能，將會慢慢有發電端儲能以及用戶端（需求端）儲能的各種應用場景，及早卡位，更可洞悉整個產業的歷史結構變化，甚至找到創業的機會。

投資分析人員：投資分析人員需蒐集、分析及評估有關經濟、市場及公司狀況等資料，以作為高階經理人投資參考。綜觀未來，儲能將持續穩定發展，作為投資分析人員，厭倦了低成長低報酬的環境，更應該投身於高成長、具長期投資性的儲能產業發展，甚至找到各種投資機會。

儲能電池公司需要的三種關鍵人才

接著，我們來看什麼樣的公司組織架構設計，可以最大程度提高打擊率。下圖是一間健康的儲能電池的組織架構設計，你可以跟動力電池的組織架構設計搭配著看。灰色底的是大部分儲能電池公司都已經配備的人才；橘色底的是未配備的人才；藍色底的則是同場加映儲能公司轉型或升級需要額外配備的人才。我們認為其中有三種人才最關鍵：

一間健康的儲能電池公司關鍵部門需要的人才。（資料來源：李宗融）

● 儲能電池公司需要的第一種關鍵人才：專案主管

要成為一個好的專案主管需要以下四種能力：

1. 產品專業知識

了解儲能的能源管理系統（EMS）邏輯設計、開發及維護，具備EMS及監控系統軟體介面整合的應用知識，進而建立相關系統功能與通訊協議等規格書與設計文件。

2. 專案管理追蹤

理解台電電力交易平台商品並進行管控。

3. 溝通協調

儲能案場現場溝通協調、驗收、教育訓練、維運工作。

4. 高壓系統經驗

儲能案場一般搭配太陽能或風電案場（20MW以上輸電級），且電力端併接於特高壓系統（如69KV、161KV等），因此需了解高壓電系統作業程序。

● 儲能電池公司需要的第二種關鍵人才：研發部的工程師們

以前的電池模組廠只需交貨模組，單純在模組內管理電芯的狀態及保護（BMS），最終產品是由系統廠或品牌廠進行組裝及整合。但現今的儲能市場應用比較特別，儲能櫃是將整個20呎或40呎貨櫃塞滿電池模組，可以說儲能櫃是一個大的電池模組。

所以研發部裡面的硬體、軟體、機構、電池分析、電控、熱模擬、結構分析工程師就是第二種關鍵人才，我們先總稱他們為產品設計工程師吧，他們首先要清楚客戶所選用的電芯或模組的特性，因為每種電芯特性曲線不同，所以應用的系統也不同，有的系統應用於高C-rate充放，有的系統應用於長時間放電，因此設計時BMS保護參數需針對電芯進行調整外，在櫃體內部空調散熱機制就必須經過嚴謹的熱流分析模擬，來找出最佳化的散熱及溫控方式。

● 儲能電池公司需要的第三種關鍵人才：雲端資料庫工程師及演算法工程師

因為我在儲能電池模組廠工作，因此我特別多講一點公司轉型或升級需要的人才。一般儲能案場必須提供SCADA通訊監控特高壓昇壓站之數位電表、變壓器電壓變化、溫控設備溫度、設備運轉及開關狀態等資訊，並搭配時間同步器，精準紀錄昇壓站事件資訊及狀態，以符合台電資料上傳及調度應用，並藉由雲端資料庫儲存案場數據後透過演算法分析，精準預估系統電池剩餘容量（SOC）、電池健康度（SOH）及電池安全度（SOS）等資訊，但目前本地比較少演算法人才，可與國外公司合作共同開發應用。

看起來很包山包海嗎！？正是因為夠具挑戰性，才適合你大膽探索，因為凡有血氣，必有勝心！

作者李宗融，懷抱著救國救民的情懷，在沒有人相信臺灣有能力發展儲能電池模組廠的狀況下，一個研發人毅然決然投入模組廠的建置與開發，現擔任來穎科技研發長及綠學院綠色帶路人。

作者李旭弘，一個理工門外漢，卻一路走在電動車浪潮的風口浪尖上。大跨度歷練消費電子、工業電腦、電動車、儲能等產業，見證臺灣車企自主品牌的由盛轉衰，最後投入電動車固態電池的市場開拓，冷靜剖析市場趨勢，熱情推動市場發展，現擔任綠學院綠色帶路人。

本文經授權轉載自【綠學院】〈一間健康的儲能公司需要哪些人才？

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