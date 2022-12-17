綠學院觀點》為什麼這麼努力發展再生能源，電力排碳係數卻不降反升？

電力排碳係數告訴我們最關鍵的一件事是，如果我們真心想要達到碳中和，必須從發電結構著手。

鄭智文

前一陣子有個新聞說「2021年我國電力排碳係數不降反升」，進而歸咎能源轉型不力，拖累國家碳中和進度。這則新聞效應在企業界持續發酵，因為最近大中小型企業都在做碳盤查、學碳盤查、評估碳盤查，當大家開始把台電的電費單拿出來，仔細地切割月份，把當月用電量乘以電力排碳係數，算出好大一個排放量之後，紛紛舉牌抗議， 「公司減碳可是要花錢的，又不是我決定燒煤，為什麼要企業承擔台電的碳排？要求企業碳中和，電力排碳係數卻不降反升，綠電又被少數大企業搶走，這不是官逼民反嗎？如果不知道要如何降低電力排碳係數，政府就應該重啟核能！」

能源轉型的過程需要時間及資源的投入，無法一蹴可幾。（REUTERS）

為什麼這麼努力發展再生能源，電力排碳係數卻不降反升？

請繼續往下閱讀...

的確，電力排碳係數為（發電業及自用發電設備設置者躉售公用售電業者電量之電力排碳量-線損承擔之電力排碳量）／公用售電業總銷售電量，是拿台電和其他發電業組織碳盤查的類別一等數字算出來的，企業確實沒有參與發電的決策，卻要為其碳排放買單，花錢買碳權減量，真的很無辜。

但是這話傳到台電的耳裡，台電也覺得很無辜。台電之所以存在是為了服務全民，就如同你委由專業經理人經營公司一樣，全民「團購」了一群專業的電力工程師，委託他們生產電力。生產的電都是你在用，上面公式又可看出，那些在電力輸送過程中損失的電力，並不會算進電力排碳係數，因此你用多少電，當然應該要負相對應的碳排放責任，怎麼可以把責任全部推到台電頭上呢！

公說公有理，婆說婆有理，究竟是誰的問題，誰的責任？而且仔細想想，這些年國家這麼努力發展再生能源，取得優異的成果，這麼多碳排放為零的綠電送進電網，電力排碳係數怎麼會不降反升呢？

．原因一：綠電交易自由化讓大批再生能源出走，討好企業碳中和，卻影響國家碳中和

讓我們再看一次電力排碳係數的公式，分母係以公用售電業總銷售電量作為計算基準，如果不是透過公用售電業銷售的電量則不納入計算。翻成白話文的意思是，透過綠電交易市場直接被用電大戶買走的綠電必須從係數中分出去，不然減碳效益會被重複計算。

再生能源越來越多，用電戶對綠電的需求也越來越多，當被用電大戶買走的綠電越多，跟台電分手、投入自由交易市場的綠電就會越多，這麼多碳排放為零的再生能源都出走了，電力排碳係數自然得上升。綠電交易自由化原意是為了讓企業學會替自己的排放負責，沒想到造成了始料未及的後果，討好企業碳中和，卻影響國家碳中和。

．原因二：留下來的只剩下大批走不掉的灰電，台電面臨比當年孫運璿救電網還險惡的困境

但是別的國家也發展很多再生能源，並沒有聽說別人的電力排碳係數不降反升啊？你接著好奇問了。 自由市場裡的電力公司，為了爭取降低電力排碳係數，讓更多人買它的電助攻碳中和，會設法增加各種再生能源的供給，例如投資太陽能、風力、水力、生質能等。

台電何嘗不明白這個道理，但我們是一個孤島型的電力系統，2021年我國電力排碳係數不降反升，正是因為用電大幅增加，接著氣候變遷遇上乾旱，河水乾了、水庫裡沒水了，再生能源要角之一的水力發電成了板凳球員。去年過得這麼辛苦，往後幾年更多的綠電出走，手上只剩下大批走不掉的灰電，台電面臨比當年孫運璿救電網還險惡的困境。

如何降低電力排碳係數？從發電結構著手！

這個困境同時讓中小企業陷入險境。畢竟錢能解決的問題都不是問題，大企業買綠電相對容易，但對於沒有綠電議價能力的中小企業來說，對外要面對高舉碳中和大旗的國際供應鏈淘汰賽、貿易壁壘，對內又要面對高挑戰的電力排碳係數，組織碳排、產品碳足跡都降不下來，只能自求多福，從降低類別一排碳量及節約用電兩方面下手。 台電面臨困境，中小企業陷入險境，國家的碳中和目標將成絕境。電力排碳係數告訴我們最關鍵的一件事是，如果我們真心想要達到碳中和，必須從發電結構著手。

這幾年台電試圖提升公用售電量中的低碳與零碳電力佔比，除了氣電共生、太陽能、風力、小水力發電、深層地熱之外，也沒放過儲能系統，今年（2022）更是積極評估使用零碳燃料的可行性，例如天然氣混氫或燃煤混氨等發電方式。當然這些並不足夠，球團老闆需要思考如何調整球隊陣容，讓台電手上的球員像永續一樣更具多樣性，投資電力基礎建設，甚至發展碳捕集及封存技術，抓「碳中和」這隻老鼠比較重要，黑貓白貓能減碳的就是好貓。值得一提的是，這些都需要花你我納稅人的錢，能源轉型的過程需要時間及資源的投入，無法一蹴可幾。

作者鄭智文，利用資通光電技術，推動綠色科技產業。從無到有逐步聚合國內需量反應資源，共同參與虛擬電廠，提供可靠和彈性地電網資源，對抗氣候變遷，現任綠學院綠色帶路人。

本文經授權轉載自【綠學院】〈為什麼這麼努力發展再生能源，電力排碳係數卻不降反升？〉

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法