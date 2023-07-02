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自由開講》去除「禮讓」觀念，讓交通回歸「法律」層次

2023/07/02 12:46

◎王英明

近月為擺脫國際媒體稱「行人地獄」惡名，政府祭出許多法規措施，如提高車輛在路口「不禮讓行人」罰款。一兩個月來，在有紅綠燈、較大路口，確實已見到有部分成效；相信社會大眾會對交通部門的決心執法，有所肯定，也欣慰很多駕駛人終於願意守法。

然則在絕大多數沒有交通號誌的路口，仍然繼續有行人傷亡事件。近有人在「自由開講」主張所有「無號誌路口」，都應裝設按鈕式紅綠燈控制

其實，歷年來類似的交通問題不能解決，還是在於法律很少被嚴格執行。最糟糕是，政府一直以「禮讓」或「交通的愛」、而不是「依照法律」來宣導交通觀念。我們立法、執行單位似乎天真的相信，台灣人會主動有愛心、守法、有公共道德，政府似不想得罪違規者，也怕引起反彈、或使狹窄的道路更堵塞，故盡量採取勸導、自律、輕罰、禮讓的鄉愿方式。然既是「禮讓」，主動權就在駕駛人？我既是禮貌上「讓」你，也可以不讓（如果我要趕時間）。是這樣的概念嗎？

民眾一方面開罵交通紊亂，一方面自己又用更多偷機取巧的小動作因應，久而久之，幾乎每個人都會偶然違規，而且確實也都能逃過開罰單，在先進國家，不遵守交通規則，是文明人的恥辱。但在台灣，變成已是生活之日常。

我們的路人穿越道、斑馬線，法律是要求汽機車「禮讓行人」。然則，開車經過班馬線或行人穿越道時，駕駛人是沒有權利的，絕對是行人優先。在先進國家，除非快速道路或一般劃分良好、或有紅綠燈管制的馬路，開車者若看到馬路出現有行人，都緊張萬分而立即放慢速度，以留意行人動向，深怕有無法預料的事情發生，最後逃不掉鉅額罰款（可能工作一生都賠不完）或入獄。尤其校區附近，規定更嚴。

行人是馬路上的弱勢，法律上本就該受到最大保護，汽車駕駛人是要「讓」路人先通過──但這不是基於「尊重行人」、更不是「禮讓」，而是法律規定。使用「禮讓」這字眼，使人有錯覺以為是駕駛人對路人的善意、恩惠。所以有人向「禮讓」的司機揮手致意。最近也流傳有小學生向司機鞠躬的某日本影音檔。他們錯了，路人根本無須感謝駕駛人的，就像我們沒遭偷竊，無須感謝小偷（沒下手）一樣，因為法律本就規定不能偷。

行人是馬路上的弱勢，法律上本就該受到最大保護，汽車駕駛人是要「讓」路人先通過──但這不是基於「尊重行人」、更不是「禮讓」，而是法律規定。（資料照）

參加駕照考試都知道，在碰到路口的「停止線」，除非有燈號控制，否則必需暫停、看、聽，安全了再踏油門前進，違反者就會扣分。但後來拿到駕照，在真實道路上，百分之一百無人照規定做此動作，事實上大家根本忘了此線在哪裡。主要在於幾乎未有人因為「停止線不停止」而受罰，且覺得若突然停下，反會使後來車來不及煞車而撞上。

回想當年騎機車戴安全帽新規定，只因全力取締處罰，不到一年已完成任務，從此不再是問題。為何「在路口暫停，等斑馬線清空，才繼續前行」，對駕駛人（汽機車貨車）有這麼困難？

如果用半年時間，盡量把交通警力全力投入取締「停止線不暫停」的駕駛人，加上科技攝影，甚至立法由義交合法加入拍照存證，每次罰600元，一天經過五個「人行穿越道」不暫停，一禮拜的罰款就是兩萬一，您看會不會很快大家就習慣在停止線暫停？習慣養成了、就跟騎士戴安全帽一樣，理所當然後，警力、攝影機可以歸建原來的工作，不需投資如前述的，裝按鈕式紅綠燈。

問題在於執法單位是否肯下決心做這種事？台灣的交通事故傷亡比例之高，已在世界名列前茅，不知道為什麼許多警力會放在「指揮交通」這種落後國家才看得到的事情？

任何駕駛人隨時都會轉換身份，成為行人。路口交通改善，受益者是全民，而非只有駕駛人。把人行道的沉痾先治好，而且「一定會治好」，此事將在台灣交通歷史被記上一筆。不知交通部能否聽進此建言？

（台北市民）

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