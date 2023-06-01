自由開講》柯文哲支持打罵，權威思維令家長擔心

陳書亞

前段時間，民眾黨主席柯文哲出席政大演講時說「現在學校學生不可以打不可以罵，奇怪哩，那要怎麼管教？我是不太贊成啦」又接著講：「現在小學，不能打學生也不能體罰，什麼都不行，啊那是要怎樣」一席話引起譁然，雖然柯文哲事後解釋自己是「被抹黑」，但其實聽到跟看到的人都知道，柯文哲的發言就是支持體罰打罵教育，這樣的發言會導致什麼樣的結果，筆者認為不該輕忽。

根據衛福部的統計，各場域兒少保護通報案件數從110年開始至111年6月止，分別在家內、教育、幼教及安置等場域都有不當管教的案例，在這些案例中「身體不當對待的比例」最高，這些無辜被不當管教的青少年或兒童遭受身體不當對待的比例最少有6成4，最高甚至高達9成5。柯文哲認為體罰孩子才會有紀律，有極大的可能會助長這些不當管教的風氣，作為總統參選人發言不可不慎。

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柯文哲多次自稱自己是「政治受虐兒」，又公然宣傳打罵教育有多好，引發爭議後又扮演受害者角色說大家都在抹黑他。（本報資料照）

在台灣現今反對體罰及不當管教已是社會共識的情況下，台灣的青少年學生是否變得沒有紀律呢？再來看警政署統計，近10年來12歲以上未滿18歲之少年犯罪人數從2014年的1萬969人下降到2021年的9627人，台灣的未成年學生顯然也並沒有因為零體罰而更沒有紀律。

柯爸柯承發曾在受訪時曾坦言後悔打小孩，對比柯文哲說自己也打過女兒，卻推廣打罵教育，柯爸爸顯然比柯文哲更懂反省也更能承認錯誤。而柯文哲變色龍的特質，也再一次在這次失言中被顯露，2019年時因為虐童事件頻傳，作為市長的柯文哲當時認為應該回歸社會安全網，並呼籲大家「多管閒事」的說法來對比，柯文哲再次跨越時空自打臉。

怎樣管教小孩才對？筆者長年關心家暴議題的立場堅決反對以教育之名使用暴力，柯文哲多次自稱自己是「政治受虐兒」，又公然宣傳打罵教育有多好，引發爭議後又扮演受害者角色說大家都在抹黑他，在受虐兒及施暴者的角色間靈活切換，這樣的本事恐怕也只有柯文哲一人能辦到了。

（教育工作者及家長）

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