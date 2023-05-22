自由開講》侯友宜隨謝龍介暴衝闖禍

陳佳安

在正式獲得國民黨提名，成為總統參選人後，外界都關注侯友宜的起手式會有怎樣的表現，特別是能否擺脫只會挑針「侯侯作歹誌」以及有如九彎十八拐般的不正面回覆。侯陣營顯然也心知肚明，特別安排侯友宜和謝龍介來一場「大鳴大放」，結果卻弄巧成拙，一席台南人沒選擇謝龍介是沒眼睛的暴衝發言，最終不得不道歉止血。

台南市民沒選擇謝龍介，真的是沒眼睛嗎？正好相反，台南市民眼睛雪亮的很。先來看2019年謝龍介的代表作：「中國棄單台南文旦，曾文水庫遭棄置200萬噸」，不只是嚴重影響當時文旦價格，造成許多農民欲哭無淚，也因為這一番太過脫離社會常識的言論，中斷國民黨由韓流帶動的氣勢，讓民進黨能守住立委補選席次，也奠定2020總統大選蔡英文連任的基礎。事後回顧，謝龍介一句話，就能促使國民黨重返執政無限期延後，果然很「仙」。

請繼續往下閱讀...

侯友宜一席台南人沒選擇謝龍介是沒眼睛的暴衝發言，最終不得不道歉止血。（本報資料照）

外界比較不清楚的是，謝龍介也是一位生錢有道的「仙」。根據台南市議員林依婷調查到的財產申報資料，從2022年8月到2022年11月，短短三個月間，謝龍介總資產增加將近1450萬，還能在世界名勝日本北海道函館置產，原來國民黨支持者最愛嘲諷的1450，其實是在說謝龍介。

賴清德說得好，台南市民對於台南的政治人物，「屁股有幾根毛都知道」，謝龍介從議員到市長落選人到不分區立委爭取人，這段時間的收支基礎來自何處，台南市民可說是相當優雅的「看破不說破」，恐怕也只有侯友宜這種什麼都不清楚，只會「侯侯對人走」的大外行，才會傻傻配合謝龍介暴衝，最後灰頭土臉地公開道歉，讓參選總統的第一步，跌了個鼻青臉腫。

（家管，台南人）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法