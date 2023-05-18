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自由開講》從中捷事故看首長應變能力 盧市府才是台中市民的飛來橫禍

2023/05/18 17:36

筆代劍 

台中市長盧秀燕昨日感嘆中捷撞擊事故是「飛來橫禍」，市府要概括承受。市民心裡不僅一涼，盧市長竟然依舊刻意忽視自己錯在哪裡，市民要怎麼相信市府能夠確實改正？平心而論，整起事故的前半段，也就是建商吊臂砸入中捷軌道這部分，對市府而言勉強算是飛來橫禍。雖然建照是送交通局審查通過的，但交通局若有善盡審查責任，且查明掉落因工地現場管理疏失而起，那掉落的責任還是要算在建商頭上。

但在事件的後半段，也就是中捷車輛從靜止狀態加速衝撞吊臂，造成一死十傷這部分，市府就是責無旁貸了。中捷撞擊事故的狀況是：車輛都停好了、障礙都看到了、人員也就位了。在這種狀況下都無法阻止撞擊事故的發生，造成慘痛傷亡，要是碰上更加突發、緊急的狀況，中捷更不可能有能力保護乘客、維持運輸安全。

中捷車輛從靜止狀態加速衝撞吊臂，造成一死十傷，市府責無旁貸。（台中市政府提供）

這些緊急應變的能力，說穿了就是靠日常的安全演習訓練、作業程序要求，一點一滴磨出來的。影片中基層員工會如此慌亂沒有章法，顯見平時的訓練就是虛應故事，以為安全演習都是做做樣子給長官看就好，這完全是管理階層的失職。公營事業的管理如此鬆散，市府又怎麼好意思裝無辜，說自己只是「概括承受」？

中捷這種虛應故事的管理風格，其實其來有自。真正負責任的指揮官，到了現場是要善用自己匯聚各方資訊的高度，來確保該處理的事情都有人處理。但事故當天盧大市長抵達現場，只顧著合照擺拍、粉飾太平，連車廂底下都沒想到要派人去查。盧大市長熱衷於務虛炒作媒體形象，中捷的管理風格自然也是上行下效、虛應故事。

事故發生、鬧出人命後，盧大市長「善於經營形象」的作風，也是斧鑿斑斑。推了個林良泰出來連發荒誕言論，一下要求媒體鼓掌（出人命當好事？），一下怪罪無人駕駛（系統管理才是重點！），根本是為了拉仇恨「董仔獻頭」，好方便盧市長輕巧罵句「白目」，就能站穩道德高地。盧事前管理不善、事發指揮無方、事後搪塞切割，又怎麼好意思裝無辜，說自己只是「概括承受」？

在整起事故中，真正無辜只能「概括承受」的，是不幸罹難的林淑雅老師，是無端受到傷害驚嚇的乘客和大眾。至於盧大市長，只會經營親和愛民的形象，卻管理不善、指揮無方、毫無責任感可言。這樣的市長，才是台中市民的飛來橫禍。

（法律系研究生）

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